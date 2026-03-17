مہاراشٹرا اسمبلی میں تبدیلی مذہب مخالف بل منظور، اپوزیشن کی شدید مخالفت
فڑنوس نے ایوان میں وضاحت کرتے ہوئے کہاکہ یہ بل کسی ایک مذہب کے خلاف نہیں بلکہ تمام مذاہب پر یکساں طور پر لاگو ہوگا۔
Published : March 17, 2026 at 1:02 PM IST
ممبئی : دیویندر فڑنوس کی قیادت میں مہاراشٹر حکومت نے ’’مہاراشٹر فریڈم آف ریلیجن ایکٹ 2026‘‘ کو پیر کے روز اسمبلی میں تقریباً پانچ گھنٹے طویل بحث کے بعد منظور کر لیا۔ اس بل کو اب قانون ساز کونسل میں پیش کیا جائے گا۔ اس قانون کے تحت جبراً، دھوکہ دہی یا لالچ کے ذریعہ مذہب تبدیل کروانے پر زیادہ سے زیادہ سات سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے، جبکہ بار بار جرم کرنے پر سزا دس سال تک ہو سکتی ہے۔
وزیر اعلیٰ فڑنوس نے ایوان میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل کسی ایک مذہب کے خلاف نہیں بلکہ تمام مذاہب پر یکساں طور پر لاگو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی 12 ریاستوں میں پہلے ہی ایسے قوانین نافذ ہیں اور اس قانون کا مقصد زبردستی تبدیلی مذہب کے معاملات کو روکنا ہے، نہ کہ مذہبی آزادی کو محدود کرنا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین ہند کا آرٹیکل 25 مذہبی آزادی دیتا ہے، تاہم سپریم کورٹ نے زبردستی تبدیلی مذہب کے خلاف قانون سازی کو جائز قرار دیا ہے۔ اس قانون کے تحت غیر قانونی تبدیلی مذہب اور اس بنیاد پر کی گئی شادی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، جبکہ ایسے معاملات میں حتمی فیصلہ عدالت کرے گی۔
بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں پیدا ہونے والا بچہ ماں کے مذہب سے منسلک سمجھا جائے گا اور اس کی تحویل بھی ماں کے پاس رہے گی۔ تاہم اس بل پر اسمبلی میں اختلافات بھی سامنے آئے۔ شیو سینا (یو بی ٹی) کے رہنما بھاسکر جادھو نے بل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کسی مذہب کا ذکر نہیں، لیکن اس شق پر اعتراض کیا کہ ملزم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنا ہوگا، جو کہ غلط استعمال کا سبب بن سکتی ہے۔
دوسری جانب کانگریس، این سی پی اور سماج وادی پارٹی نے اس بل کی مخالفت کی۔ کانگریس کے ایم ایل اے اسلم شیخ نے کہا کہ یہ بل آئینی حقوق میں مداخلت ہے اور آرٹیکل 21 کے تحت دیے گئے حقِ رازداری کی خلاف ورزی کرتا ہے، خاص طور پر اس شق کے تحت جس میں تبدیلی مذہب سے 60 دن پہلے نوٹس دینا لازمی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: مذہب پر مبنی سیاست پر کانگریس کے لچکدار انداز نے ملک کو نقصان پہنچایا، ارشد مدنی
این سی پی کے رہنما جتیندر اوہاڑ نے بھی بل میں کئی خامیوں کی نشاندہی کی، جبکہ بحث کے دوران تاریخی حوالوں پر تنازع کھڑا ہو گیا جس کے بعد انہیں معافی مانگنی پڑی۔ شدید بحث اور ہنگامہ آرائی کے بعد رات تقریباً 11 بجے بل کو منظور کر لیا گیا۔