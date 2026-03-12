مہاکمبھ کی مونالیسا نے مسلمان بوائے فرینڈ سے شادی کر لی، ترواننت پورم میں ہوئی تقریب
وائرل گرل مونالیسا اور فرمان خان پولیس تحفظ کے درمیان شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ تقریب میں کیرالہ کے لیڈران نے بھی شرکت کی۔
اندور: مدھیہ پردیش پریاگ راج مہاکمبھ میلے میں اپنی خوبصورت آنکھوں اور سادگی سے راتوں رات مشہور ہونے والی مونالیسا بھوسلے نے شادی کرلی۔ 11 مارچ 2026 کو اپنے بوائے فرینڈ فرمان خان سے ترواننت پورم، کیرالہ میں شادی کی۔ والد، جے بھوسلے، ان کے بین المذاہب تعلقات کے خلاف تھے، لیکن مونالیسا اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ مدھیہ پردیش میں اپنی شادی کی مخالفت کے خوف سے، جوڑے نے ترواننت پورم کے تمپنور پولیس اسٹیشن میں پناہ لی، تحفظ کی درخواست کی۔
اس لیے ان کی شادی کیرالہ میں ہوئی
مونالیسا اور اس کے بوائے فرینڈ، فرمان کو ملک میں کہیں اور اپنے رشتے کی شدید مخالفت کا خدشہ تھا، اس لیے انہوں نے کیرالہ کو ایک محفوظ مقام کے طور پر منتخب کیا۔ انہوں نے ایک مندر میں شادی کی رسومات مکمل کیں۔ کسی بھی احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ شادی میں کیرالہ کے کئی سرکردہ رہنما موجود تھے، جن میں سی پی ایم کے ریاستی سکریٹری ایم وی۔ گووندن اور وزیر وی سیون کٹی۔
فلم متاثر ہو سکتی ہے
مونالیسا کا تعلق اندور کے قریب منڈلیشور سے ہے۔ پریاگ راج میں مہا کمبھ میلے کے دوران وہ ہار اور دیگر مذہبی اشیاء فروخت کرتی تھیں۔ اس دوران ان کی ایک تصویر نے انہیں ملک بھر میں مشہور کر دیا۔ آنکھوں کی بے شمار تعریفیں ہوئی اور یہاں تک کہ ایک فلمی کردار بھی ادا کیا۔ انہیں جس فلم میں کاسٹ کیا گیا تھا اس کی شوٹنگ ابھی جاری تھی، اور فلم کے سیٹ سے ہدایت کار کے ساتھ ان کی کئی تصاویر منظر عام پر آئیں۔
فلم ڈائریکٹر سنوج مشرا نے مونالیسا کو فلم ’دی ڈائری آف منی پور‘ کے لیے سائن کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ذاتی طور پر اسے پڑھنا لکھنا سکھایا، اور اسے دستخطی رقم بھی دی گئی۔ حال ہی میں مونالیسا کا ایک ویڈیو گانا بھی ریلیز ہوا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ مونالیسا کی اپنے بوائے فرینڈ فرمان خان سے اچانک شادی کے بعد اس فلم کی شوٹنگ پر کیا اثر پڑے گا۔
چھ ماہ قبل ان دونو کی ملاقات ہوئی تھی۔ ترواننت پورم میں میڈیا کے سوالات کے جواب میں مونالیسا نے بتایا کہ وہ چھ ماہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمان خان نے کہا، "بہت سے میڈیا آؤٹ لیٹس دعوی کر رہے ہیں کہ مونالیسا نابالغ ہے، لیکن ان کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے۔"
ڈائریکٹر سروج نے کہا، ’’مونالیسا لو جہاد کا شکار‘‘
دریں اثنا، مونالیسا کو فلمی کردار کی پیشکش کرنے والے پہلے ہدایت کار سنجو نے اسے لو جہاد کا معاملہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ "یہ میری زندگی کا سب سے برا دن ہے۔ مہا کمبھ میلے میں وائرل ہونے والی مونالیسا مجھے قدرتی شکل کے ساتھ دریائے گنگا کی طرح پاکیزہ دکھائی دی، اس کے بعد میں نے انہیں تربیت دی اور فلم میں کردار دیا، لیکن کچھ مخالفین کو یہ بات پسند نہیں آئی، مونالیسا ایک سازش کا شکار بنی ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے،یہ لو جہاد ہے"۔
کیرالہ کے ایم پی نے شادی کی حمایت کی
کیرالہ کے ایم پی اے۔ رحیم شمل نے مونالیسا بھوسلے اور فرمان خان کی شادی میں بھی شرکت کی۔ انہوں نے شادی کی حمایت کرتے ہوئے کہا، "یہ شادی کیرالہ کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی عکاسی کرتی ہے۔ شادیاں جنت میں طے ہوتی ہیں، اور وہ جنت کیرالہ ہے۔