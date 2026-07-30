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مہاراشٹر کے ناسک میں زلزلہ: تین اعشاریہ آٹھ کی شدت کے ساتھ ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے

نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق، آج صبح مہاراشٹر کے ناسک میں ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

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مہاراشٹر کے ناسک میں زلزلہ (IANS علامتی تصویر)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 30, 2026 at 9:34 AM IST

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ناسک: مہاراشٹر کے ناسک میں آج علی الصبح زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 3.8 ماپی گئی ہے۔ فی الحال کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں لوگوں نے جھٹکے محسوس کیے جس کے بعد وہ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔

نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (NCS) کے مطابق جمعرات کی صبح مہاراشٹر کے ناسک میں 3.8 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلہ علی الصبح 2:37 بجے آیا۔ بتایا گیا ہے کہ زلزلے کا مرکز 5 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔

زلزلے کی گہرائی کی حد کو تین زونز میں تقسیم کیا گیا

زلزلہ زمین کی سطح سے تقریباً 700 کلومیٹر نیچے کہیں گہرائی بھی آ سکتا ہے۔ سائنسی مقاصد کے لیے امریکی جیولوجیکل سروے (USGS) کے ڈیٹا کے مطابق 0 سے 700 کلومیٹر کی اس گہرائی کی حد کو تین زونز میں تقسیم کیا گیا ہے: کم گہرا، درمیانہ اور گہرا۔

کم گہرائی والے زلزلے عام طور پر زیادہ خطرناک

زیادہ گہرے زلزلوں کے مقابلے میں کم گہرائی والے زلزلے عام طور پر زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کم گہرائی والے زلزلوں سے نکلنے والی زلزلیاتی لہروں (سیسمک ویوز) کو سطح تک پہنچنے کے لیے کم فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، جس سے زمین زیادہ ہلتی ہے اور عمارتوں کو زیادہ نقصان پہنچنے اور زیادہ اموات کا خطرہ ہوتا ہے۔

خطرناک عمارتوں کی جانچ کی ہدایات

واضح رہے کہ ہفتے کے دن بھی ناسک ضلع میں صبح کے وقت زلزلے کے کئی ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ تاہم ان سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ناسک کے ضلع مجسٹریٹ (کلکٹر) نے یہاں میڈیا کو بتایا کہ ان جھٹکوں کے پیش نظر انتظامیہ نے خطرناک عمارتوں کی جانچ کی ہدایات دی ہیں۔ ساتھ ہی ان علاقوں پر خصوصی توجہ دینے کو کہا گیا ہے جہاں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ ناسک کے انجینئرنگ اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق ان جھٹکوں کی شدت تقریباً 3.6 رہی تھی۔

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