مغربی بنگال میں مدارس جمعہ کو کھلے رہیں گے، اتوار کو ہفتہ وار چھٹی ہوگی
عہدیداروں نےبتایا کہ بورڈ نے 27 نومبر کو ایک نوٹیفکیشن کےذریعے اتوار کےعلاوہ کام کے دنوں میں ہفتہ وار تعطیلات بند کرنے کا اعلان کیا۔
Published : November 28, 2026 at 7:24 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال مدرسہ ایجوکیشن بورڈ نے ریاست کے تمام سرکاری تسلیم شدہ مدارس کو ہدایت کی ہے کہ وہ جمعہ کو ہفتہ وار تعطیلات دینے کے اپنے دیرینہ رواج کو بند کریں اور اس کے بجائے اتوار کو چھٹی کے دن منائیں۔
عہدیداروں نے بتایا کہ بورڈ نے 27 نومبر کو ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے اتوار کے علاوہ کام کے دنوں میں ہفتہ وار تعطیلات بند کرنے کا اعلان کیا، جسے ہفتہ کو اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا تھا۔ تمام ریاستی تسلیم شدہ مدارس کے سربراہوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نئی ہدایت کو فوری طور پر نافذ کریں۔
ہدایت کے مطابق، تمام تسلیم شدہ مدارس کے سربراہان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تعلیمی کیلنڈر 2026 کو نافذ کریں تاکہ ریاست کے تمام مدارس کی روز مرہ کی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں کو ہموار طریقے سے چلایا جا سکے۔
نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ بورڈ کے زیر کنٹرول تمام تسلیم شدہ مدارس متعلقہ ایکٹ کی دفعات اور 24 دسمبر 2025 کو بورڈ کے پہلے نوٹیفکیشن کے مطابق صرف اتوار کو ہفتہ وار تعطیلات منائیں گے۔
اس کے مطابق، مغربی بنگال بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن کے تحت تمام تسلیم شدہ مدارس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اتوار کے علاوہ کسی بھی ہفتے کے دن معمول کی ہفتہ وار تعطیل فوری طور پر بند کردیں۔
یہ اقدام ریاستی حکومت کی جانب سے تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے شروع کیے گئے اقدامات کی ایک سیریز کے درمیان سامنے آیا ہے، جس میں نصاب میں اصلاحات، اسکول کی فیس کے ڈھانچے میں تبدیلی، طلبہ کے لیے ڈریس کوڈ کے ضوابط، اور بائیو میٹرک حاضری کا تعارف شامل ہے۔
کئی دہائیوں سے، مغربی بنگال کے بہت سے مدارس روایتی طور پر جمعہ کو تعطیل کے طور پر مناتے رہے ہیں۔ اب وہ اپنی ہفتہ وار چھٹی کا استعمال کریں گے، عام طور پر جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شرکت کے لیے، جبکہ کھوئے ہوئے تعلیمی دن کی تلافی کے لیے اتوار کو کھلے رہیں گے۔
یہ نیا ہدایت نامہ اس عمل کو توڑتا ہے اور ریاست کے دیگر تعلیمی اداروں کے ساتھ تسلیم شدہ مدارس کے لیے ہفتہ وار تعطیلات کا شیڈول ترتیب دیتا ہے۔ بورڈ نے واضح کیا ہے کہ اتوار کے علاوہ کسی بھی ہفتہ وار تعطیل کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ تعلیمی کیلنڈر کے مطابق مذہبی تہواروں اور حکومت کی طرف سے اعلان کردہ تعطیلات پر ادارے بند رہ سکتے ہیں۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے، "یہ ہدایت حکومت مغربی بنگال/مغربی بنگال مدرسہ ایجوکیشن بورڈ یا دیگر مجاز اتھارٹی کی طرف سے عوامی مواقع، مذہبی تہواروں، قومی تقریبات، یا کسی اور خاص موقع کے لیے اعلان کردہ تعطیلات کو متاثر نہیں کرے گی۔"
تعلیمی برادری کے ایک حصے نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد تعلیمی اداروں کے تعطیلات کے نظام الاوقات میں یکسانیت کو یقینی بنانا اور تعلیمی کیلنڈر میں تسلسل برقرار رکھنا ہے۔
اسے مدارس کو مرکزی دھارے کے تعلیمی اداروں کے ریگولیٹری فریم ورک کے اندر لانے کی حکومت کی وسیع تر کوششوں کے حصے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ پیش رفت اتراکھنڈ حکومت کے اسی طرح کے فیصلے کے بعد ہوئی ہے، جس نے جمعہ کی تعطیلات منسوخ کر دی تھیں۔ اس سال اکتوبر میں 206 تسلیم شدہ مدارس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بھی حالیہ مہینوں میں مدارس کے اداروں کی تحقیقات تیز کر دی ہیں۔
ستمبر میں، انتظامیہ نے ریاست کے 22 اضلاع میں 252 غیر قانونی مدارس کو بند کرنے کا حکم دیا، جس میں قائم ضابطوں کی مبینہ خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا گیا، جس میں ناکافی دستاویزات، بنیادی ڈھانچے کی کمی، اساتذہ اور طلباء کی کم تعداد، اور مالیاتی فنڈ کے ذرائع میں تضادات شامل ہیں۔