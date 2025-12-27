مدرسہ اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کا بل واپس، یہاں جانیں امداد یافتہ مدارس پر اس کا کیا اثر پڑے گا
Published : December 27, 2025 at 9:45 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش قانون ساز اسمبلی کے مانسون اجلاس میں یوگی حکومت نے مدرسہ اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہ والا بل واپس لینے سے ریاست کے مدرسہ اساتذہ مایوس ہیں۔ تاہم، اس بل کو واپس لینے سے ریاست کے 560 امداد یافتہ مدارس اور ان میں کام کرنے والے تقریباً 10,000 اساتذہ کی موجودہ تنخواہوں اور آپریشنل انتظامات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
آل انڈیا ٹیچرس ایسوسی ایشن مدارس عربیہ کے جنرل سکریٹری وحید اللہ خان سعیدی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ یہ بل مدرسہ اساتذہ کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ امید کی جا رہی تھی کہ اس سے اساتذہ کو ان کے حقوق اور قانونی تحفظ ملے گا لیکن حکومت کی جانب سے اس بل کو واپس لینے سے تقریباً 10 ہزار اساتذہ کو مایوسی ہوئی ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ مدرسہ اساتذہ کے مفاد میں یہ بل 2015 میں سماج وادی پارٹی کی حکومت کے دوران منظور کیا گیا تھا اور اسے حتمی منظوری کے لیے گورنر کے پاس بھیجا گیا تھا۔ گورنر نے اسے صدر کے پاس بھیج دیا، جنہوں نے بعض نکات پر وضاحت طلب کی۔
انہوں نے واضح کیا کہ بل کو واپس لینے سے مدارس کے کام کاج یا اساتذہ کی موجودہ تنخواہوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اساتذہ اب بھی 2004 کے حکومتی حکم کے تحت تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، اور یہ نظام برقرار رہے گا۔ تاہم اگر یہ بل منظور ہو جاتا تو مدرسہ کے اساتذہ کو وہی حقوق، سہولیات اور قانونی تحفظ حاصل ہوتا جو سیکنڈری اسکولوں کے اساتذہ کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی تحفظ کا نہ ہونا اساتذہ کا بڑا نقصان ہے تاہم ان کا مطالبہ جاری رہے گا۔ کوئی بھی حکومت برسراقتدار آئے وہ اس بل کی منظوری کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔
اسمبلی میں سماج وادی پارٹی کے چیف وہپ کمال اختر نے حکومت پر امتیازی سلوک کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایک طرف ’سب کا ساتھ، سب کا وکاس‘ کی بات کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف ایک خاص برادری سے متعلق بل کو واپس لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ترقی کو مجموعی تصور کیا جا سکتا ہے اگر کسی خاص کمیونٹی کو مسترد کر دیا جائے؟
انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، اور یہ کہ 2015 میں سماج وادی پارٹی کی حکومت کے ذریعہ منظور کردہ اس تعلیمی بل کو موجودہ حکومت کو پاس کرکے نافذ کرنا چاہئے تھا۔ تاہم حکومت کے ارادے صاف ہیں اور اسی وجہ سے یہ بل واپس لے لیا گیا۔
