مدارس کے طلبہ کے ساتھ سوتیلا سلوک، اقلیتی طلبہ ’مڈ ڈے میل‘ سے محروم، امیدیں محکمہ تعلیم کی فائلوں میں دفن
اتراکھنڈ میں اقلیتی بچوں کو ’مڈ ڈے میل‘ کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ اسکیم کافی عرصےسے نافذ نہیں کی گئی ہے۔
Published : October 14, 2026 at 8:42 PM IST
دہرادون: ایک نئے انتظامی انتظام نے اتراکھنڈ میں اقلیتی کمیونٹی کے بچوں کے لیے نمایاں مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ اگرچہ ریاستی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ مدرسہ بورڈ کو تحلیل کرنے سے اقلیتی طلبہ مرکزی تعلیمی نظام کا حصہ بن سکیں گے اور ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے گا، لیکن اب یہی نظام ان کے لیے ’مڈ ڈے میل‘ کے حصول کو خطرے میں ڈالتا دکھائی دے رہا ہے۔
اس سے قبل، محکمہ تعلیم مدرسہ بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ 452 مدارس کے بچوں کو ’مڈ ڈے میل‘ فراہم کرتا تھا۔ تاہم، ’مینارٹی ایجوکیشن اتھارٹی‘ کے تحت نئے نظام کے نفاذ کے بعد، یہ بچے اس سہولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے ’مڈ ڈے میل‘ کا انتظام کرنے کے بار بار مطالبات کے باوجود، محکمہ تعلیم ٹھوس کارروائی کرنے کے بجائے اس معاملے کو محض سرکاری فائلوں میں ہی گھماتا دکھائی دے رہا ہے۔
اتراکھنڈ مینارٹی ایجوکیشن اتھارٹی کے چیئرمین سرجیت گاندھی کا کہنا ہے کہ، "بار بار تحریری درخواستوں کے باوجود، محکمہ تعلیم مدارس کے بچوں کو مڈ ڈے میل فراہم نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ اب انتظامیہ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ محکمہ کے ساتھ اجلاس منعقد کرے اور اس معاملے پر جلد از جلد کوئی فیصلہ کرے۔"
اتراکھنڈ میں ’مینارٹی ایجوکیشن اتھارٹی‘ کا نظام یکم جولائی کو نافذ ہوا، جس نے سابقہ مدرسہ بورڈ کی جگہ لی۔ اتھارٹی کے کام شروع کیے ہوئے اب تین ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس عرصے کے دوران، مدرسہ بورڈ کے خاتمے کے بعد ریاست کے 452 مدارس کو نئی اتھارٹی کے ساتھ رجسٹر کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔
ان کوششوں کے درمیان بنیادی تشویش یہ ہے کہ ان مدارس میں زیر تعلیم بچے طویل عرصے سے ’مڈ ڈے میل‘ سے محروم ہیں۔ حیرت انگیز طور پر، خود اتھارٹی نے بھی محکمہ تعلیم کو بارہا خطوط لکھ کر اقلیتی طلبہ کے لیے ’مڈ ڈے میل‘ کا انتظام کرنے پر زور دیا ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ چونکہ مدارس کو پہلے یہ سہولت ملتی تھی، اس لیے جو مدارس فی الحال رجسٹریشن کے عمل سے گزر رہے ہیں، انہیں بھی ’مڈ ڈے میل‘ فراہم کیا جانا چاہیے۔
اتراکھنڈ میں کل 452 مدارس میں سے 245 نئے نظام کے نفاذ کے بعد بند ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 17 کو سیل کر دیا گیا، جبکہ ایک نے درخواست ہی جمع نہیں کرائی۔ دریں اثنا، تقریباً 130 مدارس کی رجسٹریشن کی درخواستیں محکمہ تعلیم کے پاس زیر التوا ہیں۔ نتیجتاً، ریاست میں مدارس سے متعلق صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ 'مڈ ڈے میل' جیسی ضروری سہولیات کے بارے میں فوری فیصلہ کرنے کے بجائے، اس معاملے کو دفتری فائلوں میں الجھا کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے قبل، حکومتِ ہند کے ایک خط میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ تمام مدارس کے بچوں کو مڈ ڈے میل کی سہولت فراہم کی جانی چاہیے، اور محکمہ تعلیم اسی ہدایت کی بنیاد پر ایسا کر بھی رہا تھا۔ تاہم حیرت کی بات یہ ہے کہ نئے نظام کے نفاذ کے بعد، محکمہ اب ان اداروں کو 'مدارس' کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔
اتراکھنڈ ابتدائی تعلیم کے انچارج ڈائریکٹر کنور سنگھ راوت کا کہنا ہے کہ، "اس سے قبل یہ مدارس 'مدرسہ بورڈ' کے ساتھ رجسٹرڈ تھے، لہٰذا حکومتِ ہند کی ہدایت کے مطابق انہیں مڈ ڈے میل فراہم کیا جا رہا تھا۔ تاہم، نئے نظام کے نفاذ کے بعد یہ نجی اسکول بن چکے ہیں۔ نتیجتاً، اب انہیں مڈ ڈے میل فراہم کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس کے باوجود، اس معاملے پر بات چیت اب بھی جاری ہے۔"
نئے نظام کے متعارف ہونے کے بعد سے تین ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن محکمہ تعلیم اس غیر یقینی صورتحال کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کاغذات کی حد تک، یہ بچے فی الحال خوراک کی اس سہولت سے محروم ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ محکمہ اب ان اداروں کو مدارس ماننے سے انکار کر رہا ہے، جنہیں اس نے پہلے اسی حیثیت سے تسلیم کیا تھا—صرف اس لیے کہ انہیں ایک نئی شناخت یا درجہ بندی دی گئی ہے۔
اس تناظر میں، توقع کی جا رہی ہے کہ جلد ہی حکومتِ ہند کو ایک خط بھیجا جائے گا تاکہ صورتحال کو واضح کیا جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اقلیتی طلبہ ایک بار پھر مڈ ڈے میل کی سہولت سے اسی طرح مستفید ہو سکیں جیسے وہ پہلے ہوتے تھے۔
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