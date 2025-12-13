مدراس ہائی کورٹ نے آوارہ کتوں کے لیے مائیکرو چپس خریدنے کے لیے ٹینڈر پر عبوری روک لگا دی
تمل ناڈو میں نس بندی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکومت جراثیم کش کتوں میں مائیکرو چپس لگانے کا بھی منصوبہ بنا رہی ہے۔
Published : December 13, 2025 at 7:08 AM IST
چنئی، تمل ناڈو: سپریم کورٹ کے حکم کے بعد تمل ناڈو کے تمام 38 اضلاع میں نس بندی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکومت جراثیم کش کتوں میں مائیکرو چپس لگانے کا بھی منصوبہ بنا رہی ہے۔ دریں اثنا، مدراس ہائی کورٹ نے ریاست میں آوارہ کتوں کو مائیکروچپ کرنے کے ٹینڈر پر عبوری روک لگا دی ہے۔
تمل ناڈو لائیو اسٹاک ڈیولپمنٹ ایجنسی نے ابتدائی طور پر تقریباً 240,000 مائیکرو چپس خریدنے کے لیے ٹینڈرز طلب کیے تھے۔ ٹینڈر میں حصہ لینے والی پانچ کمپنیوں میں سے چار کو تقاضوں کی تعمیل میں ناکامی پر نااہل قرار دے دیا گیا۔ Exhiler Innovative Solutions، وہ کمپنی جس نے سب سے کم بولی جمع کروائی، بعد میں اسے اہل قرار دیا گیا کیونکہ اس نے سب سے کم بولی جمع کرائی تھی۔
کمپنی پہلے جیسی چپس فراہم کر رہی تھی
قابل ذکر ہے کہ یہی کمپنی چنئی کارپوریشن میں پہلے سے آوارہ کتوں کو مائیکرو چپس فراہم کر رہی تھی۔ جب کہ پہلا ٹینڈر جاری تھا، تمل ناڈو لائیو اسٹاک ڈیولپمنٹ ایجنسی نے ٹینڈر کو منسوخ کیے بغیر دوسرے ٹینڈر کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا۔
دوسرے ٹینڈر میں سری درگا میڈیکل سلوشنز، جسے پچھلی بار معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا تھا، کو فاتح قرار دیا گیا۔ جس کمپنی کو پہلے نااہل قرار دیا گیا تھا اسے 15 دن کے اندر دوبارہ اہل قرار دے دیا گیا۔
اس کے بعد، حیوانات اور ماہی گیر بہبود کے سکریٹری IAS Subbaiyan کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے، جس نے دوسرے ٹینڈر کے اعلان کے بعد پہلا ٹینڈر منسوخ کر دیا تھا، اپنی ویب سائٹ پر Exhiler Innovative Solutions کی طرف سے مانگی گئی رقم کو شائع کیا۔ یہ دعوی کرتے ہوئے کہ یہ ٹینڈر قانون کے خلاف ہے، ناراض Exhiler Innovative Solutions نے چنئی ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا۔
ٹینڈر کی کارروائی پر عبوری روک
اس کیس کی سماعت کرنے والے جج این ستیش کمار نے مائیکرو چپس کی خریداری کے لیے ٹینڈر کی کارروائی پر عبوری روک لگانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ٹینڈر قانون کے قواعد کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔