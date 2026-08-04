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ادھیاندھی اسٹالن کو آج رہا کیا جائے، مدراس ہائی کورٹ کا حکم

ادھیانیدھی وزیر اعلیٰ اور ان کی قریبی اداکارہ تریشا کے بارے میں تبصرہ کرنے کے بعد تنازعہ میں پھنس گئے ہیں۔

ادھیاندھی اسٹالن
ادھیاندھی اسٹالن (File/PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 4, 2026 at 5:20 PM IST

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چنئی: مدراس ہائی کورٹ نے پولیس کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد آج (4 اگست) کو وزیر اعلیٰ اور خواتین کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کرنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے ادھیاندھی اسٹالن کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔

تین اگست کو، ڈی ایم کے نے تھنجاور میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں میکیڈاتو ڈیم کی تعمیر کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا اور ڈیلٹا اضلاع کو خشک سالی سے متاثرہ علاقے قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، قائد حزب اختلاف ادھیانیدھی اسٹالن نے کہا کہ اگرچہ یہ غیر یقینی ہے کہ کاویری کا پانی تمل ناڈو تک پہنچے گا یا نہیں، پانی کو محفوظ بنانا ضروری ہے۔

کارنتھائی کی رہنے والی بھیروی نے تھانجاور ایسٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ ان کے تبصرے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کی توہین اور خواتین کے تئیں توہین آمیز ہیں۔

اس شکایت کی بنیاد پر، تھانجاور پولیس نے ادھیاندھی اسٹالن کے خلاف قانون کی چھ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ اس کے بعد، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (تھروویدیمارودور رینج) الگیسن کی قیادت میں ایک ٹیم نے — جس میں تھانجاور ایسٹ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر مانیکندن بھی شامل تھے، نے ادھیانیدھی کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا۔

اس کے بعد مدراس ہائی کورٹ میں ادھیاندھی اسٹالن کی جانب سے پیشگی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کسی مخصوص افراد جیسے وزیر اعلیٰ یا اداکارہ ترشا کا نام نہیں لیا ہے۔ کہا گیا کہ انہوں نے محض سیاسی خیالات کا اظہار کیا تھا اور ایسی بات نہیں کی تھی جس سے خواتین کی توہین ہوتی ہو۔ اس لیے وہ عدالت کی طرف سے مقرر کردہ کسی بھی شرائط پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔

یہ معاملہ جسٹس جی کے ایلاں تھیرائن کے سامنے دوپہر 2:15 پر سماعت کے لیے آیا۔ ایڈوکیٹ جنرل وجے نارائن، پولیس کی طرف سے پیش ہوئے، کہا کہ ادھیانیدھی نے ایسے خیالات کا اظہار کیا تھا جو عوامی بیان کے لیے موزوں نہیں تھے۔ انہوں نے عدالت کو مطلع کیا کہ ادھیاندھی کو گرفتاری کے بعد پوچھ گچھ کے لیے تھنجاور لے جایا جا رہا ہے اور پولیس کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد انہیں رہا کر دیا جائے گا۔

حکم میں، جج نے نوٹ کیا کہ اگرچہ پیشگی ضمانت کی درخواست تکنیکی طور پر ناقص تھی- چونکہ ادھیانیدھی کو پہلے ہی دن میں حراست میں لیا گیا تھا- موجودہ حالات کے پیش نظر ضمانت دی جا رہی تھی۔ جج نے مزید ہدایت دی کہ ادھیاندھی اسٹالن پولیس کی تحقیقات میں مکمل تعاون کریں۔

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TAGGED:

MADRAS HIGH COURT
VIJAY TRISHA
UDHAYANIDHI CONTROVERSIAL STATEMENT
ادھیاندھی اسٹالن گرفتاری تنازعہ
UDHAYANIDHI STALIN ARREST

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