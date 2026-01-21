سنتانا دھرم بیان پر امت مالویہ کے خلاف درج ایف آئی آر خارج، مدراس ہائی کورٹ کا سخت تبصرہ
ادیا ندھی اسٹالن کے تبصروں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے الزام میں امیت مالویہ کے خلاف درج ایف آئی آر کو مسترد کردیا۔
Published : January 21, 2026 at 5:23 PM IST
مدورائی: مدراس ہائی کورٹ کی مدورائی بنچ نے بی جے پی رہنما امت مالویہ کے خلاف سنتانا دھرم سے متعلق نائب وزیر اعلیٰ ادیا ندھی اسٹالن کے بیان کو مبینہ طور پر توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے الزام میں درج ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا ہے۔
جسٹس ایس شریمتی نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ادیا ندھی اسٹالن کے بیانات نفرت انگیز تقریر کے زمرے میں آتے ہیں اور ان پر سوال اٹھانا یا ردعمل ظاہر کرنا ایک فطری عمل ہے۔ عدالت نے کہا، “مجموعی طور پر وزیر کے خطاب سے واضح ہوتا ہے کہ یہ 80 فیصد ہندوؤں کے خلاف ہے، جو نفرت انگیز تقریر کے دائرے میں آتا ہے۔”
عدالت نے اپنے فیصلے میں موجودہ صورتِ حال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نفرت انگیز تقریر شروع کرنے والے افراد اکثر آزاد رہتے ہیں، جبکہ ردعمل ظاہر کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ تمل ناڈو میں وزیر کے خلاف ان کے مبینہ نفرت انگیز بیان پر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا، جبکہ دیگر ریاستوں میں اس پر ردعمل ظاہر کرنے والوں کے خلاف کیسز دائر کیے گئے۔
بی جے پی کے تمل ناڈو صدر کے انّامالائی نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے ڈی ایم کے حکومت کی جانب سے “سیاسی انتقام” کے تحت درج کی گئی ایف آئی آر کو خارج کر دیا ہے۔ انّامالائی کے مطابق، عدالت نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ ادیا ندھی اسٹالن کے اس بیان، جس میں انہوں نے سنتانا دھرم کے خاتمے کی بات کی تھی، پر سوال اٹھانا کوئی مجرمانہ عمل نہیں ہے بلکہ قانون کے غلط استعمال کے مترادف ہے کہ اس پر ایف آئی آر درج کی جائے۔
یہ بھی پڑھیں: سناتن دھرم تنازع: ادھیاندھی اسٹالن کو راحت، سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر مقدمہ درج کرنے پر روک
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ عدالت نے ڈی ایم کے اور دراوڑ کزگم کی جانب سے گزشتہ ایک صدی سے ہندو مذہب کے خلاف مبینہ دشمنی کے رویے کا بھی ذکر کیا ہے۔