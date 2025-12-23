مدھیہ پردیش ایس آئی آر ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری، 42 لاکھ 74 ہزار لوگوں کے نام کاٹے گئے

مدھیہ پردیش ایس آئی آر ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری، 42 لاکھ 74 ہزار لوگوں کے نام کاٹے گئے
مدھیہ پردیش میں ایس آئی آر کی ڈرافٹ ووٹر لسٹ تیار، 42 لاکھ 74 ہزار 160 ووٹروں کے نام حذف۔
Published : December 23, 2025 at 7:47 PM IST
بھوپال: الیکشن کمیشن نے مدھیہ پردیش میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کی ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کی ہے۔ اس میں مدھیہ پردیش کی ووٹر لسٹ میں درج 42,74,160 ووٹروں کے ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ وہ ووٹر ہیں جو مر چکے ہیں، ایس آئی آر کے دوران اپنی رہائش گاہ پر نہیں ملے، کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے ہیں، یا جن کے نام متعدد جگہوں پر ووٹر لسٹ میں رجسٹرڈ پائے گئے ہیں۔ اب 23 دسمبر سے ریاست کے 8,65,832 ووٹروں کو نوٹس بھیجے جائیں گے۔ ان میں سب سے زیادہ نوٹس اندور کے 1,33,696 ووٹروں کو بھیجے جائیں گے۔
کس ضلع میں کتنے ووٹرز کو حذف کیا گیا؟
چیف الیکٹورل آفیسر سنجیو کمار جھا نے ایس آئی آر کی ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ "ایس آئی آر کے عمل کے دوران، بی ایل اوز نے کم از کم تین بار ووٹرز کے متعلقہ پتوں کا دورہ کیا۔ اس کے بعد، اب ڈرافٹ ایس آئی آر ووٹر لسٹ جاری کی گئی ہے۔ 53.1 ملین ووٹرز، یا 92.55 فیصد ووٹرز کے نام ایس آئی آر سے لنک کیے گئے ہیں۔ 4,274,160 ووٹرز کو ہٹا دیا گیا ہے۔
ان میں سے 846,184 فوت شدہ ووٹر ہیں۔ SIR کے دوران، 842,677 ووٹرز ان کے رجسٹرڈ پتے پر نہیں ملے۔ اسی طرح 2,278,393 ووٹرز نے نقل مکانی کی ہے۔ کچھ مقامات پر، اندراج شدہ ووٹرز کی تعداد 276,961 پائی گئی، جب کہ 29,927 غیر اندراج شدہ ووٹرز ہیں۔
جبل پور میں فوت شدہ ووٹروں کی سب سے زیادہ تعداد
ایس آئی آر کے عمل کے دوران، جبل پور میں سب سے زیادہ فوت شدہ ووٹروں کی تعداد 51,354 ریکارڈ کی گئی، جنہیں ووٹر لسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ مزید برآں، اندور میں 43,741 مردہ ووٹرز درج کیے گئے، جب کہ ساگر میں 36,467 ووٹروں کی موت ہوئی۔
اندور میں سب سے زیادہ ووٹروں کی تعداد اپنے پتے سے غائب
ایس آئی آر کے عمل کے دوران، اندور میں 175,424 ووٹر ان کے مقرر کردہ پتے پر نہیں ملے۔ نتیجتاً ان کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا۔ اسی طرح بھوپال میں 115,153 ووٹر لاپتہ ہوئے، جب کہ جبل پور میں 66,678 ووٹر لاپتہ ہوئے۔
بھوپال میں سب سے زیادہ شفٹ ووٹروں کی تعداد ریکارڈ کی گئی
ایس آئی آر کے عمل کے دوران، بھوپال میں سب سے زیادہ شفٹ ووٹروں کی تعداد، 286,661 ریکارڈ کی گئی، جن کے نام ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے تھے۔ اسی طرح اندور میں 157,898 شفٹ ووٹرز ریکارڈ کیے گئے، جب کہ گوالیار میں 148,273 شفٹ ووٹرز ریکارڈ کیے گئے۔
کئی اسمبلی حلقوں میں نام ملے
دریں اثنا، برہان پور میں، ووٹروں کی سب سے زیادہ تعداد، 23,594، دیگر اسمبلی حلقوں کی فہرستوں میں شامل پائے گئے۔ اس کے بعد ان ناموں کو ہٹا دیا گیا۔ مزید برآں، اندور میں 22,808، دھر میں 14,198، اور بھوپال میں 14,171 ووٹروں کو نوٹس موصول ہوں گے۔
ہر شہر میں کتنے ووٹرز کو نوٹس موصول ہوں گے؟
مسودہ ووٹر لسٹ کے جاری ہونے کے بعد، ریاست بھر میں 865,832 ووٹروں کو نوٹس بھیجے جائیں گے، جن میں دعوے اور اعتراضات طلب کیے جائیں گے۔ ان میں سب سے زیادہ نوٹس اندور کے 133,696 ووٹروں کو بھیجے جائیں گے۔ بھوپال میں 116,925، جبل پور میں 69,394، گوالیار میں 68,540، اور اجین میں 48,035۔
اسی طرح سب سے کم نوٹس سدھی ضلع میں 1,356 ووٹروں کو بھیجے جائیں گے، جیسا کہ بغیر نقشہ کی فہرست میں شناخت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیواری میں 1448، جھبوا میں 1948، عمریہ میں 2081 اور ڈنڈوری میں 2240 ووٹروں کو نوٹس جاری کیے جائیں گے۔