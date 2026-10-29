مدھیہ پردیش شیوپوری سانحہ: دو بہنوں نے چار بچوں کے ساتھ کنویں میں کود کر جان دے دی، چھ کی موت
شوہر کی موت کے بعد حاملہ خاتون نے بیٹے کے ساتھ زندگی ختم کرلی، پھر بڑی بہن نے تین بچوں کے ساتھ خوفناک قدم اٹھایا۔
Published : October 29, 2026 at 11:11 AM IST
شیوپوری: بیراڑ تھانہ اور کولارس تھانہ حلقے سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جس نے پورے شیوپوری کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہاں کے گونگر گاؤں اور سیسئی پورہ میں ایک ہی دن دو سگی بہنوں نے ذہنی تناؤ اور دکھوں کے باعث اپنے اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اپنی جان لے لی۔ اس ہولناک دوہرے سانحے میں دو بہنوں اور چار بچوں سمیت کل چھ افراد کی موت ہو گئی۔ واقعے کے بعد سے پورے علاقے میں کہرام مچا ہوا ہے۔
شوہر کی موت کے بعد بیوی نے اٹھایا خوفناک قدم
جانکاری کے مطابق، پہلا واقعہ بدھ کی دوپہر کا ہے۔ یہاں بیراڑ تھانہ حلقے کے گونگر گاؤں کی رہائشی 35 سالہ انجلی نے اپنے چھ سالہ بیٹے پرشانت کے ساتھ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ انجلی 8 ماہ کی حاملہ تھی، انجلی کے شوہر دھرم ویر راوت کی تقریباً ایک ماہ قبل ہی ایک سڑک حادثے میں موت ہو گئی تھی، جس کے بعد سے وہ شدید ذہنی تناؤ اور صدمے میں تھی۔
ایک بیٹی کی سمجھداری سے بچی دوسرے بچوں کی جان
واقعے کے وقت انجلی اپنی تین بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر جائے وقوع پر گئی تھی، لیکن ایک بیٹی نے سمجھداری دکھاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور وہاں سے بھاگ کر گھر والوں کو واقعے کی اطلاع دی، جس سے دیگر بچوں کی جان بچ گئی۔ اس واقعے میں ماں، بیٹے اور پیٹ میں پل رہے بچے کی موت ہو گئی۔ حاملہ خاتون کے کل پانچ بچے تھے، جن میں سے چار بچنے میں کامیاب رہے۔
بڑی بہن نے بھی تین بچوں کے ساتھ دے دی جان
پہلے واقعے کے صدمے سے لوگ ابھی سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ بدھ کی شام کو ایک اور ہولناک خبر سامنے آگئی۔ کولارس تھانہ حلقے کے سیسئی گاؤں کی رہائشی اور انجلی کی بڑی بہن 40 سالہ سیتا راوت نے بھی اپنے تین بچوں راکھی (14)، پرینکا (11) اور 6 سالہ بیٹے شلوک کے ساتھ کھونکر گاؤں میں واقع کھیت کے کنوئیں میں کود کر جان دے دی۔
پورے گاؤں میں ماتم کی لہر
شام تقریباً چھ بجے تک جب سیتا اور اس کے بچے گھر واپس نہیں لوٹے، تو اہل خانہ نے ان کی تلاش شروع کی۔ لواحقین جب کھیت پر پہنچے تو وہاں بڑی تعداد میں چپلوں کو اڑتا دیکھ کر خدشہ پیدا ہوا۔ چپلوں سے کچھ ہی فاصلے پر تینوں کی لاشیں نظر آئیں۔ لاشیں دیکھ کر گھر والوں کے ہوش اڑ گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس فوراً جائے وقوع پر پہنچی اور دیہاتیوں کی مشترکہ کوششوں سے لاشوں کو باہر نکالا گیا۔ ایک ہی خاندان کی دو بیٹیوں اور ان کے بچوں کے اس طرح جنازے اٹھنے سے پورے گاؤں میں چولہے نہیں چلے۔
معاملے کی تفتیش میں مصروف پولیس
واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مقامی انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ حکام جائے وقوع پر پہنچے۔ پولیس نے دونوں معاملات درج کر کے تمام لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات کے تمام پہلوؤں کی باریکی سے جانچ کی جا رہی ہے تاکہ واقعے کی اصل وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس ناقابل یقین اور دردناک واقعے نے معاشرے کے ہر طبقے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
نوٹ: خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔
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