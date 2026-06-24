مدھیہ پردیش: بھوج یونیورسٹی کے امتحان میں نقل کا الزام، ویڈیوز وائرل ہونے پر تعلیمی نظام پر سوالات
اطلاعات کے مطابق کیلارس گورنمنٹ کالج کو بھوج یونیورسٹی کے ایم اے اور ایم ایس سی فائنل امتحانات کے لیے مرکز مقرر کیا گیا تھا۔
Published : June 24, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 2:13 PM IST
مورینا (مدھیہ پردیش): مدھیہ پردیش میں اعلیٰ تعلیم کے نظام پر ایک بار پھر سوالات اٹھنے لگے ہیں جب بھوج یونیورسٹی کے تحت منعقد ہونے والے امتحانات میں مبینہ اجتماعی نقل کے مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئے۔ ضلع مورینا کے کیلارس علاقے میں واقع ایک سرکاری کالج کے امتحانی مرکز سے سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز نے تعلیمی انتظامیہ کی کارکردگی اور امتحانی نظام کی شفافیت پر سنگین خدشات پیدا کر دیے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق کیلارس گورنمنٹ کالج کو بھوج یونیورسٹی کے ایم اے اور ایم ایس سی فائنل امتحانات کے لیے مرکز مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم امتحان کے دوران ریکارڈ کی گئی ویڈیوز میں متعدد طلبہ کو مبینہ طور پر کھلے عام نوٹس اور کتابچوں سے نقل کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ امتحانی عملے کی جانب سے کسی قسم کی مداخلت نظر نہیں آتی۔
وائرل ویڈیوز میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ کئی طلبہ بینچوں کے بجائے زمین پر بیٹھ کر امتحان دے رہے ہیں۔ اس صورتحال نے امتحانی مرکز میں بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کو بھی نمایاں کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مرکز میں مناسب نشستوں، پنکھوں اور دیگر بنیادی انتظامات کا فقدان تھا، جس کے باعث طلبہ کو فرش پر بیٹھ کر امتحان دینا پڑا۔
رپورٹس کے مطابق اس مرکز میں صرف مقامی ہی نہیں بلکہ مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور راجستھان سے تعلق رکھنے والے تقریباً 150 امیدوار بھی امتحان میں شریک ہوئے۔ ان میں بڑی تعداد ایسے افراد کی تھی جو سرکاری یا نجی ملازمتوں کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ ترقی اور پیشہ ورانہ مواقع میں اضافہ کر سکیں۔
ویڈیوز منظر عام پر آنے کے بعد کالج انتظامیہ، امتحانی مرکز کے سپرنٹنڈنٹ اور متعلقہ حکام کے کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر امتحان کے دوران نقل اتنے کھلے انداز میں ہو رہی تھی تو نگرانی کے ذمہ دار اہلکار کہاں تھے۔
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کالج کے پرنسپل رام لکھن دھاکڑ نے معاملے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر امتحان میں بے ضابطگیوں کے الزامات درست ثابت ہوئے تو مکمل تحقیقات کرائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جائے گی اور رپورٹ کی روشنی میں ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔