اندور میں بس اور کار کے بیچ خوفناک تصادم، دونوں گاڑیاں کھائی میں جا گریں، متعدد مسافروں کی موت
مدھیہ پردیش کے اندور میں پیش آئے اس حادثے میں تاحال تین اموات کی تصدیق کی گئی ہے، تاہم اس میں اضافے کا خدشہ ہے۔
Published : November 4, 2025 at 7:26 AM IST
اندور: مدھیہ پردیش کے اندور میں ایک خوفناک سڑک حادثے میں کئی لوگوں کی موت کی خبر ہے۔ یہ حادثہ اندور کے قریب مہو اندور کھنڈوا روڈ پر پیش آیا جہاں مسافروں سے بھری بس ایک کار سے جا ٹکرائی۔ اطلاع کے مطابق متعدد افراد کی موقعے پر ہی موت ہو گئی۔ اب تک چار مسافروں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تصادم اتنا زوردار تھا کہ اس سے دھماکے جیسی آواز پیدا ہوئی اور لوگوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔
ضلع انتظامیہ کے اہلکار جائے وقوعہ پر موجود ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اب تک 38 سے زائد افراد کو بچا لیا گیا ہے، جب کہ تین افراد موقعے پر ہی دم توڑ گئے۔ ان کی لاشوں کو برآمد کیا جا رہا ہے اور پوسٹ مارٹم کے لیے اندور کے ایم وائی ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ یہ حادثہ رات 9:45 بجے کے قریب پیش آیا۔ اومکاریشور سے اندور آرہی بس کار سے سیدھے ٹکرا گئی، جس سے دونوں گاڑیاں گہری کھائی میں گر گئیں۔
بس حادثے کی اطلاع ملتے ہی سمرول تھانے کے انچارج امت کمار عملے کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے اور ریسکیو کا کام شروع کیا۔ مہو کے ایس ڈی ایم راکیش پرمار اور تحصیلدار یشدیپ راوت سمیت سینئر اہلکار جائے وقوعہ پر موجود ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ بس ڈرائیور کی لاپرواہی کے ساتھ تیز رفتار سے گاڑی چلانے کی وجہ سے پیش آیا۔
मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण हादसा। बीस फीट गहरी खाई में गिरी बस और कर। अब तक चार लोगों की मौत। #indoreBusAccidenet pic.twitter.com/I3UnV6NPGF— Vikas Kaushik (@vikas_kaushik20) November 3, 2025
مرنے والوں میں دو خواتین اور دو مرد
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس روپیش دویدی نے بھی تینوں کی موت کی تصدیق کی۔ ایس ڈی ایم راکیش پرمار نے بتایا کہ زخمیوں کو فوری طور پر راحت پہنچائی گئی۔ روپیش دویدی نے تصدیق کی کہ مرنے والوں میں دو خواتین بھی شامل ہیں۔ دو مردوں کی بھی موت ہوئی ہے جن میں سے ایک اتر پردیش کا رہنے والا بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ سرکاری طور پر اب تک تین اموات کی تصدیق ہو چکی ہے، تاہم ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
ڈرائیور نشے کی حالت میں تھا
ایس ڈی ایم نے کہا کہ لوگ بس ڈرائیور کو حادثہ کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ نشے میں گاڑی چلا رہا تھا۔ بس اومکاریشور سے اندور آرہی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حادثے کے وقت کار میں تین درجن سے زائد افراد سوار تھے۔ اس حادثے میں اب تک چار افراد کی موت کی تصدیق کی گئی ہے۔
ہلاک شدگان میں یوپی کا نوجوان شامل
سی ایم ایچ او ڈاکٹر مادھو حسنی نے تصدیق کی کہ اندور حادثے سے سات سے زائد زخمیوں کو لایا گیا ہے، جب کہ دو مرنے والوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ اس واقعے میں اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ راہل کی موت ہو گئی۔ وہ اجین سے اومکاریشور جیوترلنگا کا درشن کرنے گیا تھا۔
حادثے کے بعد پولیس کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اب تک دو درجن سے زائد افراد کو اسپتال لے جایا گیا ہے۔ لوگوں نے جان بچانے کے لیے بس کی کھڑکی توڑ دی۔ تمام زخمیوں کو اندور کے ایم وائی اسپتال پہنچایا گیا۔
مزید پڑھیں:
تلنگانہ میں خوفناک حادثہ: رنگاریڈی میں ٹپر ٹرک کی ٹکر، 19 افراد ہلاک، متعدد زخمی
راجستھان میں بھارت مالا ایکسپریس وے پر خوفناک سڑک حادثہ، 15 افراد ہلاک