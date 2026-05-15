فیصلے کا دن: دھارکی بھوج شالہ کمال مولا مسجد ہے یا سرسوتی مندر؟
مدھیہ پردیش ہائی کورٹ مدھیہ پردیش کے دھار میں واقع متنازعہ عبادت گاہ سے متعلق ایک اہم فیصلہ سنائے گی۔
Published : May 15, 2026 at 10:08 AM IST
دھار: مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی اندور بنچ دھار بھوج شالہ – کمال مولا مسجد تنازعہ کے سلسلے میں آج جمعہ 15 مئی کو اپنا فیصلہ سنائے گی۔ ہائی کورٹ نے حتمی سماعت کے بعد 12 مئی کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ہندو کمیونٹی دھار میں بھوج شالا کو واگ دیوی (دیوی سرسوتی) کے لیے وقف ایک مندر مانتی ہے، جب کہ مسلم فریق کا دعویٰ ہے کہ یہ کمال مولا مسجد ہے۔ اسی معاملے پر تنازع چل رہا ہے، جس پر عدالت آج فیصلہ سنائے گی۔ سب کی نظریں اس فیصلے پر جمی ہوئی ہیں۔ عدالتی کارروائی کے ہموار انعقاد کو یقینی بنانے اور کسی بھی ممکنہ کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے، پولس نے بھوج شالہ کمپلیکس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں حفاظتی انتظامات کو کافی سخت کر دیا ہے۔
بھوج شالہ کے بارے میں مسلم فریق کے دلائل
مسلم فریق کی نمائندگی کرتے ہوئے، مولانا کمال الدین ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ایڈووکیٹ توصیف وارثی نے عدالت میں دلیل دی کہ، "متعلقہ جگہ پر کسی مندر، یا خاص طور پر سرسوتی مندر کے وجود کے بارے میں کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ مزید برآں، مسجد کی مسماری یا اس کے مساوی جگہ کی تعمیر کے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے قطعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے۔" انہوں نے مختلف دستاویزات پیش کیں جن میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (اے ایس آئی) کی رپورٹیں اور مورخین کے تحریری دلائل شامل ہیں۔ لندن یونیورسٹی سمیت دیگر غیر ملکی محققین کی رپورٹس اس میں شامل ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مولانا کمال الدین چشتی (رحمۃ اللہ علیہ) نے 1305 میں مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا، یہ منصوبہ بالآخر 1360 میں مکمل ہوا۔
"اے ایس آئی کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ سائٹ کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کریں اور برآمد ہونے والے نمونے اور مواد پر کاربن ڈیٹنگ کریں؛ تاہم، اے ایس آئی اس کاربن ڈیٹنگ کو انجام دینے میں ناکام رہا- ایک ایسی غلطی جو مکمل طور پر ناقابل جواز ہے۔" ایڈوکیٹ نے بھوج شالا کمپلیکس کے اندر موجود مختلف ڈھانچوں اور خصوصیات کے بارے میں بھی کئی متعلقہ سوالات اٹھائے، بشمول وضو خانہ۔ علاوہ ازیں مسلم فریق کی جانب سے ایڈووکیٹ نور محمد نے بھی عدالت میں اپنے دلائل پیش کئے۔
دھار بھوج شالا کیس میں جین فریق دلائل
اندور میں ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ کے سامنے فی الحال دھار بھوج شالا کیس سے متعلق مسلسل سماعت جاری ہے۔ اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے بدھ کو بھی عدالت میں سماعت جاری رہی۔ اس دوران ہندو فرنٹ فار جسٹس کی عرضی کے ساتھ مل کر دائر کی گئی ایک اور درخواست پر سماعت ہوئی۔ اس سماعت کے دوران جین فریق نے عدالت کے سامنے اپنے دعوے اور دلائل پیش کیے۔ اپنے دلائل میں، جین فریق نے زور دے کر کہا کہ بھوج شالہ درحقیقت ایک قدیم جین گروکل (اسکول) اور دیوی امبیکا کے لیے وقف ایک مندر تھا۔
اس معاملے پر بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ پریا جین نے کہا کہ تاریخی طور پر مغلوں نے موجودہ جین مندروں کو منہدم کرنے کے بعد ہی اپنے مذہبی مقامات کی تعمیر کی۔ اانھوں نے کہا کہ، راجہ بھوج دھار بھوج شالا علاقے کے حکمران تھے۔ ان کے دربار میں ہمارے آچاریہ (روحانی پیروکار) تعلیم دینے کے لیے مقیم تھے۔ ان سے خوش ہو کر، راجہ بھوج نے وہ زمین انھیں عطیہ کر دی جہاں دھار بھوج شالہ کھڑی ہے۔ اس وقت، متنازعہ مقام کو گروکل کہا جاتا تھا۔ دھر بھوج شالا کمپلیکس کے اندر، جین آچاریوں نے دیوی سرسوتی اور دیوی امبیکا کی مورتیاں نصب کیں۔ اس کے بعد انگریز ان بتوں کو لندن لے گئے۔ وہ آج تک وہاں کے ایک عجائب گھر میں محفوظ ہیں، ان کی صداقت کے ساتھ ایک نوشتہ بھی محفوظ ہے۔ وکیل نے دعویٰ کیا کہ، یہ نوشتہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ زیر بحث بت واگ دیوی کا ہے اور یہ 1034 عیسوی کا ہے۔وکیل نے مزید کہا کہ، ہم نے عدالت کے سامنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دستاویزی ثبوت جمع کرائے ہیں۔
