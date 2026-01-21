ETV Bharat / state

اتر پردیش میں لنچنگ: بجنور میں نابالغ ارمان کو ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا، ملزمین فرار

سی او نتیش پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ 15 سالہ ارمان کا قتل کیا گیا ہے۔ کیس کی تفتیش جاری ہے۔

minor beaten to death with Stick in bijnor murder accused absconding crime police uttar pradesh Urdu News
بجنور میں 15 سالہ ارمان کا قتل (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 21, 2026 at 10:05 AM IST

3 Min Read
بجنور، اتر پردیش: ریاست اتر پردیش کے نجیب آباد کے جلال آباد علاقے میں مبینہ طور پر لنچنگ کا واقعہ پیش آیا۔ جہاں نامعلوم حملہ آور نے ایک نوجوان پر ڈنڈے سے حملہ کرکے اسے ہلاک کردیا۔ بچہ سڑک پر دم توڑ گیا۔ پنچایت گھر کے قریب پیش آئے اس قتل نے لوگوں کو چونکا دیا ہے۔ ملزمین ارتکاب جرم کے بعد موقع سے فرار ہوگئے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔

نامعلوم حملہ

سی او نتیش پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ نجیب آباد تھانہ علاقے کے جلال آباد چوکی میں واقع پنچایت گھر کے قریب نامعلوم افراد نے 15 سالہ ارمان پر لاٹھی سے حملہ کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔ لوگوں نے نوجوان کو زمین پر درد سے کراہتے ہوئے پایا۔ محلے دار بچے کو اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔

ارمان کے چہرے پر شدید زخم تھے

سی او نتیش پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ جلال آباد کے شیخ سرائے کے رہنے والے محبوب مرحوم کا بیٹا ارمان راہوکھیڑی میں کرائے کے مکان میں اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ منگل کو صبح 8 بجے کچھ لوگوں نے جلال آباد پنچایت ہاؤس کے قریب ارمان کو سڑک پر خون میں لت پت پایا۔ ارمان کے چہرے پر شدید زخم تھے۔ پاس ہی ایک لاٹھی پڑی تھی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔

ٹائر پنکچر کی مرمت کی دکان پر کام کرتا تھا

زخمی شخص کو قریبی نجی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ ارمان ٹائر پنکچر کی مرمت کی دکان پر کام کرتا تھا۔ اطلاع ملنے پر سی او نتیش پرتاپ سنگھ اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر راہل سنگھ پولیس ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ نوجوان کی موت سے مشتعل اس کے گھر والے اسپتال پہنچے اور ہنگامہ کھڑا کردیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بجنور بھیج دیا۔

ایڈیٹر کی پسند

