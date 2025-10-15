گجرات کے کھیڑا میں لگژری بس میں آگ بھڑک اٹھی، مسافر محفوظ
بس میں تقریباً 25 مسافر سوار تھے جو پاوا گڑھ سے باولہ جارہی تھی، کہ یہ واقعہ ناڈیاڈ آنند روڈ پر پیش آیا۔
کھیڑا : گجرات کے کھیڑا ضلع میں نیشنل ہائی وے 48 پر ایک لگژری بس اچانک آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ یہ واقعہ بھومیل پاٹیا کے قریب پیش آیا، جس سے مسافر بے خبر تھے۔ تاہم اس واقعے میں فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے اور آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔
بس میں تقریباً 25 مسافر سوار تھے جو پاواگڑھ سے باولا جا رہے تھے۔ چوکنا ڈرائیور نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام مسافروں کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ اس بروقت اقدام سے کسی بڑے جانی نقصان سے بچا گیا۔ آگ کی شدت نے بس کو مکمل طور پر راکھ کر دیا۔ بس ڈرائیور کی حاضر دماغی اور بروقت اقدام کی ہر کوئی تعریف کررہا ہے۔
واضح رہےکہ اسی طرح کا ایک اور دلخراش واقعہ گذشتہ روز راجستھان کے جیسلمیر میں پیش آیا۔ ایک نجی بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 20 افراد جل کر ہلاک ہو گئے اور 16 شدید زخمی ہوئے۔ یہ بس 57 مسافروں کو لے کر جیسلمیر سے جو دھپور جا رہی تھی۔ جیسلمیر-جودھپور ہائی وے پر بس کے پچھلے حصے سے دھواں نکلنا شروع ہوا۔ ڈرائیور نے بس روکی، لیکن لمحوں میں ہی پوری بس آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ مقامی افراد، راہگیروں، پولیس اور فوجیوں نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔