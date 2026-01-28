گرل فرینڈ سے رشتہ ٹوٹنے پر خودکشی کی کوشش، پولیس نے بروقت پہنچ کر جان بچائی
لکھنؤ کے نگوہان تھانہ علاقہ کا ایک نوجوان خود کو ایک کمرے میں بند کر کے خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
لکھنؤ: نگوہان تھانہ علاقہ کے ایک 21 سالہ نوجوان نے محبت کے ٹوٹنے سے دلبرداشتہ ہوکر خودکشی کی کوشش کی۔ اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور خودکشی کی سازش شروع کر دی۔ اس بات کا علم ہوتے ہی اس کے گھر والوں میں اتراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اسے بچانے کی کوشش کی اور پھر پولیس کو اطلاع دی۔پولیس کی ایک ٹیم تیزی سے پہنچی اور اس شخص کو قابو کر لیا۔ کونسلنگ کے بعد پولیس نے اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا۔
اے سی پی رجنیش ورما نے بتایا کہ منگل کی صبح 10:30 بجے پولیس کنٹرول روم کو نگوہان تھانہ علاقہ کے ایک نوجوان کے خودکشی کی کوشش کی اطلاع ملی۔ اطلاع ملتے ہی نگوہان پولیس اسٹیشن کے ایس آئی موہت سینی اپنی ٹیم کے ساتھ فوراً جائے وقوعہ پر پہنچے۔ نوجوان نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ کسی طرح منانے کے بعد اسے راضی کر لیا گیا۔
اس کے بعد پوچھ تاچھ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ نوجوان گزشتہ دو سال سے کرشن نگر تھانہ علاقہ کی ایک خاتون سے محبت کرتا تھا۔ اس کی شادی حال ہی میں طے پائی تھی۔ تب سے اس نے اس کے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو اس کا علم نہیں تھا۔
اے سی پی رجنیش ورما نے کہا کہ پولیس ٹیم کی کونسلنگ کے بعد نوجوان کا موڈ بہتر ہوا۔ اسے سمجھایا گیا کہ زندگی قیمتی ہے اور خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کا دماغ پرسکون ہونے کے بعد اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔
