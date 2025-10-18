کام پر مجبور کر رہے تھے، پیسے نہیں دے رہے تھے، لکھنؤ میں شٹرنگ ٹھیکیدار کی خودکشی، خودکشی نوٹ میں چار لوگوں کے نام
لواحقین کا کہنا ہے: مسلسل بڑھتا ہوا قرض اس کے تناؤ کی بڑی وجہ تھا۔ اسی ذہنی تناؤ کے باعث اس نے انتہائی قدم اٹھایا۔
Published : October 18, 2025 at 9:53 AM IST
لکھنؤ: اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے سعادت گنج علاقے میں شٹرنگ ٹھیکیدار رادھے پرجاپتی نے بلا معاوضہ کام اور بڑھتے ہوئے قرض سے پریشان ہوکر خودکشی کرلی۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے ایک خودکشی نوٹ برآمد کیا، جس میں اس نے چار لوگوں کے نام لیے جن پر اس نے کام کے بعد اسے ادائیگی نہ کرنے اور اسے مزید قرض میں دھکیلنے کا الزام لگایا۔
لواحقین کا کہنا ہے کہ اس کا مسلسل بڑھتا ہوا قرض اس کے تناؤ کی بڑی وجہ تھا۔ اسی ذہنی تناؤ کے باعث اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔
کھڑکی سے جھانکنے پر الگ منظر دیکھا
یہ واقعہ جمعہ کی شام کو پیش آیا۔ رادھے کے بیٹے ابھیشیک نے پولیس کو بتایا کہ گھر کے تمام افراد گھر پر موجود تھے۔ اسی دوران اس کے والد رادھے پرجاپتی ایک کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی بہن نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نہیں کھلا۔ کھڑکی سے جھانکنے سے معلوم ہوا کہ رادھے پرجاپتی نے خود کو ہلاک کرلیا ہے۔
شٹرنگ کا کام مکمل کرنے کے کئی افراد سے رقم ادھار لی
چیخ و پکار سن کر اہل خانہ اور پڑوسی فوراً جمع ہوگئے اور دروازہ توڑ دیا۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاش کو قبضے میں لے لیا۔ کمرے کی تلاشی کے دوران پولیس کو ٹھیکیدار کا لکھا ہوا ایک خودکشی نوٹ بھی برآمد ہوا۔ خاندان نے پولیس کو بتایا کہ رادھے پرجاپتی نے چار مختلف افراد کے لیے شٹرنگ کا کام مکمل کرنے کے لیے کئی افراد سے رقم ادھار لی تھی۔
خودکشی نوٹ کو تحقیقات میں شامل کیا گیا
اہل خانہ کا الزام ہے کہ کام مکمل ہونے کے باوجود ان چاروں افراد نے ٹھیکیدار کو ادائیگی نہیں کی۔ اس کی وجہ سے رادھے پرجاپتی ذہنی طور پر پریشان ہوگیا تھا۔ سعادت گنج کے انسپکٹر سنتوش کمار آریہ نے بتایا کہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور ٹھیکیدار کے خودکشی نوٹ کو تحقیقات میں شامل کیا گیا ہے۔ کیس میں مزید قانونی کارروائی اور تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔