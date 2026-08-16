لکھنؤ: سروجنی نگر میں سوتیلی بیٹی کی عصمت ریزی کرنے والا سوتیلا باپ گرفتار
سروجنی نگر میں 14 سال کی سوتیلی بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور دھمکی دینےوالے ملزم باپ کو پولیس نے گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔
Published : August 16, 2026 at 7:23 AM IST
لکھنؤ: لکھنؤ کے سروجنی نگر میں ایک شخص کو اپنی 14 سالہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ مبینہ طور پر سنگین جرم کرنے اور اسے دھمکانے کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے یہ کارروائی متاثرہ کی والدہ کی شکایت پر کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، یہ واقعات اس وقت پیش آتے تھے جب لڑکی کی والدہ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتی تھیں۔ اس معاملے کا انکشاف اس وقت ہوا جب متاثرہ نے شور مچا کر اپنی حفاظت کی کوشش کی۔ پولیس نے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
لکھنؤ کے سروجنی نگر میں ایک شخص کو اپنی 14 سالہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ مبینہ طور پر سنگین جرم کرنے اور اسے دھمکانے کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے یہ کارروائی متاثرہ کی والدہ کی شکایت پر کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، یہ واقعات اس وقت پیش آتے تھے جب لڑکی کی والدہ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتی تھیں۔ اس معاملے کا انکشاف اس وقت ہوا جب متاثرہ نے شور مچا کر اپنی حفاظت کی کوشش کی۔ پولیس نے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
لکھنؤ کے سروجنی نگر میں ایک شخص کو اپنی 14 سالہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ مبینہ طور پر سنگین جرم کرنے اور اسے دھمکانے کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے یہ کارروائی متاثرہ کی والدہ کی شکایت پر کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، یہ واقعات اس وقت پیش آتے تھے جب لڑکی کی والدہ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتی تھیں۔ اس معاملے کا انکشاف اس وقت ہوا جب متاثرہ نے شور مچا کر اپنی حفاظت کی کوشش کی۔ پولیس نے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔