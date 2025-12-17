امید پورٹل نہ کھلنے کی وجہ سے پریشانی؛ اتر پردیش وقف ٹریبونل نے دیا چھ ماہ کا وقت
امید پورٹل 6 دسمبر سے بند ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ یوپی سنی اور شیعہ سنٹرل وقف بورڈ کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔
Published : December 17, 2025 at 12:03 PM IST
لکھنؤ: وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے تحت، اتر پردیش وقف ٹریبونل نے شیعہ اور سنی سنٹرل وقف بورڈ کو امید پورٹل پر وقف املاک کو رجسٹر کرنے کے لیے 6 ماہ کا اضافی وقت دیا ہے۔ یہ مدت جون 2026 تک رہے گی۔ اس مدت کے دوران وقف املاک کی رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ پورٹل پر پہلے سے رجسٹرڈ جائیدادوں کو منظور یا مسترد کرنے کا عمل بھی مکمل ہونا چاہیے۔ فی الحال، امید پورٹل 6 دسمبر سے بند ہے۔
غازی آباد سے لکھنؤ پہنچے جاوید احمد نے کہا کہ وقف ٹریبونل نے پورٹل پر جائیدادوں کے اندراج کے لیے وقت دیا ہے، لیکن پورٹل ہی کام نہیں کر رہا ہے۔ ہم وقف املاک کی رجسٹریشن کرانے آئے تھے لیکن تکنیکی مسائل کی وجہ سے واپس لوٹنا پڑا۔ بلیا سے آئے محمد فرحان صدیقی نے بتایا کہ انہوں نے 5 دسمبر سے پہلے امید پورٹل پر اپنی وقف جائیداد کا اندراج کرایا تھا، لیکن اسے ابھی تک منظور نہیں کیا گیا ہے۔ ہم دستاویزات بورڈ آفس لے گئے، لیکن پورٹل بند ہے۔
تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ابھی تک شروع نہیں کیا جا سکا
اتر پردیش سنٹرل وقف بورڈ میں امید پورٹل کی نگرانی کرنے والے ایک اہلکار افضل کاشف نے بتایا کہ 6 دسمبر سے یہ پورٹل کام نہیں کر رہا ہے۔ کچھ دوسری ریاستوں میں جہاں وقف ٹریبونل نے آخری تاریخ بڑھا دی ہے، پورٹل کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، لیکن اتر پردیش میں، تکنیکی وجوہات کی وجہ سے اسے ابھی تک شروع نہیں کیا جا سکا ہے۔ پورٹل کے کام کرتے ہی زیر التواء جائیدادوں کی منظوری یا دستاویزات کی کمی کی وجہ سے مسترد ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا۔
وزیر نے کہا پورٹل جلد کام کرے گا
دانش آزاد انصاری، وزیر مملکت برائے اقلیتی بہبود، حج و وقف، اتر پردیش، نے بتایا کہ امید پورٹل 6 دسمبر کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ پورٹل کو دوبارہ کھولنے کے سلسلے میں مرکزی وزراء کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ پورٹل کو جلد ہی دوبارہ لانچ کیا جائے گا۔ تاہم وقف ٹریبونل نے مزید چھ ماہ کی مہلت دی ہے۔ اس کے علاوہ وقف املاک کے رجسٹریشن کے لیے ایک خصوصی مہم اور ٹیم تشکیل دی جائے گی۔
تشویشناک اعدادوشمار
ریاست میں وقف املاک کی کل تعداد تقریباً 136,000 بتائی گئی ہے۔ سنی سنٹرل وقف بورڈ کی ملکیتی 1.28 لاکھ جائیدادوں میں سے صرف 80,000 جائیدادیں امید پورٹل پر رجسٹرڈ ہیں۔ ان میں سے اب تک صرف 12,500 جائیدادوں کو ہی حتمی منظوری ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 68,000 وقف املاک پورٹل پر رجسٹرڈ ہیں لیکن ابھی تک ان کی منظوری نہیں دی گئی ہے۔ ایسے معاملات میں، متعلقہ متولیوں (منیجرز) کو اب ذاتی طور پر وقف ٹریبونل سے رجوع کرنا پڑے گا، جس سے تنازعات اور تاخیر کا خطرہ بڑھ جائے گا۔