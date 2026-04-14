مردم شماری 2027: مولانا فرنگی محلی کی مسلم کمیونٹی سے اپیل، کہتے ہیں یہ کام ضروری
مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے مسلمانوں سے اپیل کی۔ مردم شماری کے فارم پر اسلام کو اپنا مذہب اور اردو کو مادری زبان لکھیں۔
Published : April 14, 2026 at 12:20 PM IST
لکھنؤ: اسلامک سینٹر آف انڈیا کے صدر مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاست میں شروع کی جارہی مردم شماری کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری ملک کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اس لیے ہر شہری کو پوری ذمہ داری اور دلچسپی سے فارم پُر کرنا چاہیے۔
مولانا نے کہا کہ ہندوستانی حکومت مردم شماری کے اعداد و شمار کی بنیاد پر مختلف خطوں، ذاتوں، مذاہب اور زبانوں کی ترقی کے لیے منصوبے بناتی ہے۔ لہٰذا ہر کسی کو کسی قسم کی غفلت یا ابہام سے بچتے ہوئے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔
مادری زبان کے کالم میں اردو لکھنے کی اپیل
انہوں نے خاص طور پر اردو زبان کے لیے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مردم شماری کے فارم میں جہاں بھی زبان سے متعلق کالم ہو وہاں اردو کو ضرور شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اردو زبان کی ترقی اور تحفظ کے لیے درست اعداد و شمار کی ریکارڈنگ ضروری ہے۔ انہوں نے مادری زبان کے کالم میں اردو لکھنے کی بھی اپیل کی۔
مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر فارم میں مذہب سے متعلق کالم ہو تو اسے 'مسلم' کے بجائے 'اسلام' لکھا جائے، تاکہ درست اور واضح معلومات درج ہوں۔
مردم شماری کا عمل آن لائن اور آف لائن
ریاست میں مردم شماری کا عمل جلد ہی آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے شروع ہونے والا ہے۔ متعلقہ محکمے افسران اور ملازمین کو بڑے پیمانے پر تربیت دے رہے ہیں۔ حال ہی میں لکھنؤ میونسپل کارپوریشن نے بھی مردم شماری کے کام کے لیے اپنے ملازمین کو تربیت دی۔
معاشرے کے ہر طبقے کی مناسب ترقی
مردم شماری کے دوران اہلکار گھر گھر جائیں گے اور لوگوں سے تجویز کردہ فارم بھرنے کے لیے کہیں گے۔ اس سے شہریوں سے سماجی، معاشی، تعلیمی، مذہبی اور لسانی معلومات اکٹھی کی جائیں گی۔ حکومت اس ڈیٹا کی بنیاد پر مختلف فلاحی اسکیمیں تیار کرتی ہے۔ اس سے معاشرے کے ہر طبقے کی مناسب ترقی یقینی ہو گی۔
مردم شماری ایک قومی ذمہ داری
مولانا نے یہ کہتے ہوئے اختتام کیا کہ مردم شماری ایک قومی ذمہ داری ہے اور اس میں تمام مذاہب اور برادریوں کے لوگوں کو بلا تفریق شرکت کرنی چاہیے، اس طرح ملک کی مجموعی ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔