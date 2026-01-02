دو سالہ بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی، لیو ان پارٹنرنے کی مزاحمت تو اس کی بھی عصمت دری کی
یہ واقعہ لکھنؤ کے مہیگاون تھانہ علاقے میں پیش آیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔
Published : January 2, 2026 at 10:30 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش مہیگنوا تھانہ علاقے میں انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ الزام ہے کہ ایک نوجوان نے اپنی دو سالہ بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اس واقعے کو فلمایا۔ جب اس کی لیو ان پارٹنر نے احتجاج کیا تو اس نے اسے مارا پیٹا اور اس کی عصمت دری کی۔ اس کی شکایت پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔
انسپکٹر مہیگنوا آر کے گپتا کے مطابق شکایت کنندہ دو دسمبر کو سرساون کے رہنے والے رنجیت (39) کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔ الزام ہے کہ رنجیت نے اپنی دو سالہ بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کی اور فحش ویڈیو بنائی۔ جب رنجیت کی لیو ان پارٹنر نے احتجاج کیا تو اس نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا، اسے مارا پیٹا اور زبردستی زیادتی کی۔ رنجیت ایک پراپرٹی ڈیلرشپ میں کام کرتا ہے۔
انسپکٹر مہیگنوا آر کے گپتا کے مطابق، ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ملزم رنجیت شکایت کنندہ کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتا ہے۔ 2024 میں اسی خاتون کے ساتھ زیادتی کے الزام میں اسے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ تقریباً دو ماہ قبل جیل سے رہائی کے بعد دونوں نے دوبارہ رابطہ قائم کیا اور ساتھ رہنے لگے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد سے وہ فرار تھا۔ ایک مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے، ایک پولیس ٹیم نے پرساؤ موڈ کے قریب محاصرہ کیا اور ملزم رنجیت کو گرفتار کر لیا۔ اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔