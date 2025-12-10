لکھنؤ میں میک اپ آرٹسٹ کی مشتبہ حالت میں موت، لیو ان پارٹنر گرفتار
میک اپ آرٹسٹ اصل میں بہرائچ کی رہنے والی تھی۔ والد نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیو ان ریلیشن شپ سے لاعلم تھے۔
Published : December 10, 2025 at 1:09 PM IST
لکھنؤ: وکاس نگر کے سیکٹر 1 میں کرائے کے مکان میں رہنے والی 24 سالہ میک اپ آرٹسٹ نیہا موریہ کی پیر کی رات مشتبہ حالات میں موت ہوگئی۔ نیہا اصل میں بہرائچ کی رہنے والی تھی اور اپنے ساتھی اجیت کے ساتھ رہتی تھی اور حضرت گنج میں ایک سیلون میں کام کرتی تھی۔ نیہا کے والد نے اس سلسلہ میں پولیس سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
وکاس نگر پولیس اسٹیشن کے انچارج آلوک سنگھ نے بتایا کہ سیکٹر 1 میں کرائے کے مکان میں رہنے والی نیہا موریہ کی ٹراما سینٹر میں موت ہوگئی۔ ڈاکٹروں کی اطلاع پر پولیس کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا کہ نیہا اصل میں بہرائچ کی رہنے والی تھی اور حضرت گنج کے ایک سیلون میں کام کرتی تھی۔ وہ اس وقت وکاس نگر سیکٹر 1 میں اجیت موریہ کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی۔ اجیت موریا ڈی جے کے طور پر کام کرتا ہے۔
نیہا کو سیلون سے لینے کے بعد سبزی خریدنے نکلا پارٹنر
پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران اجیت نے انکشاف کیا کہ وہ پیر کی شام نیہا کو سیلون سے لینے کے بعد سبزی خریدنے نکلا تھا۔ واپس آنے پر اس نے نیہا کی حالت دیکھی اور اسے ٹراما سینٹر لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اجیت پہلے ہی شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ ہے۔ اس کا خاندان گاؤں میں رہتا ہے۔ دریں اثنا، نیہا کے والد ستیہ نارائن موریہ کا کہنا ہے کہ وہ اجیت کے ساتھ اپنی بیٹی کے لیو ان ریلیشن شپ سے لاعلم تھے۔ تاہم اجیت نے خود نیہا کی حالت کی اطلاع پیر کی رات تقریباً 11 بجے دی۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی وجہ معلوم ہوگی
وکاس نگر پولس اسٹیشن کے انچارج آلوک سنگھ کے مطابق لڑکی کی موت کی اطلاع ٹراما سینٹر میں دی گئی۔ اجیت موریہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ معاملہ مشکوک ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی اصل وجہ اور واقعے کی وجوہات سامنے آئیں گی۔