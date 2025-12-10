ETV Bharat / state

لکھنؤ میں میک اپ آرٹسٹ کی مشتبہ حالت میں موت، لیو ان پارٹنر گرفتار

میک اپ آرٹسٹ اصل میں بہرائچ کی رہنے والی تھی۔ والد نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیو ان ریلیشن شپ سے لاعلم تھے۔

lucknow makeup artist who was living with her married partner died under suspicious circumstances Urdu News
میک اپ آرٹسٹ کی مشتبہ حالت میں موت (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 10, 2025 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: وکاس نگر کے سیکٹر 1 میں کرائے کے مکان میں رہنے والی 24 سالہ میک اپ آرٹسٹ نیہا موریہ کی پیر کی رات مشتبہ حالات میں موت ہوگئی۔ نیہا اصل میں بہرائچ کی رہنے والی تھی اور اپنے ساتھی اجیت کے ساتھ رہتی تھی اور حضرت گنج میں ایک سیلون میں کام کرتی تھی۔ نیہا کے والد نے اس سلسلہ میں پولیس سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

وکاس نگر پولیس اسٹیشن کے انچارج آلوک سنگھ نے بتایا کہ سیکٹر 1 میں کرائے کے مکان میں رہنے والی نیہا موریہ کی ٹراما سینٹر میں موت ہوگئی۔ ڈاکٹروں کی اطلاع پر پولیس کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا کہ نیہا اصل میں بہرائچ کی رہنے والی تھی اور حضرت گنج کے ایک سیلون میں کام کرتی تھی۔ وہ اس وقت وکاس نگر سیکٹر 1 میں اجیت موریہ کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی۔ اجیت موریا ڈی جے کے طور پر کام کرتا ہے۔

نیہا کو سیلون سے لینے کے بعد سبزی خریدنے نکلا پارٹنر

پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران اجیت نے انکشاف کیا کہ وہ پیر کی شام نیہا کو سیلون سے لینے کے بعد سبزی خریدنے نکلا تھا۔ واپس آنے پر اس نے نیہا کی حالت دیکھی اور اسے ٹراما سینٹر لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اجیت پہلے ہی شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ ہے۔ اس کا خاندان گاؤں میں رہتا ہے۔ دریں اثنا، نیہا کے والد ستیہ نارائن موریہ کا کہنا ہے کہ وہ اجیت کے ساتھ اپنی بیٹی کے لیو ان ریلیشن شپ سے لاعلم تھے۔ تاہم اجیت نے خود نیہا کی حالت کی اطلاع پیر کی رات تقریباً 11 بجے دی۔

پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی وجہ معلوم ہوگی

وکاس نگر پولس اسٹیشن کے انچارج آلوک سنگھ کے مطابق لڑکی کی موت کی اطلاع ٹراما سینٹر میں دی گئی۔ اجیت موریہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ معاملہ مشکوک ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی اصل وجہ اور واقعے کی وجوہات سامنے آئیں گی۔

یہ بھی پڑھیں:

پانچ سال لیو ان ریلیشن شپ میں رہی، پھر ایس سی/ایس ٹی کے تحت درج کرایا کیس، عدالت نے خاتون کو سنائی سزا

الہ آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، عوام میں کیے گئے تبصروں پر ہی لاگو ہوگا ایس سی ایس ٹی ایکٹ - SC ST ACT

'لیو اِن ریلیشن کتوں کا کلچر ہے...'، انیرودھ آچاریہ کے ایسے تین بیانات جنہوں نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا

'لیو ان تو کُتّوں کا کلچر ہے۔۔۔'، انیرودھ اچاریہ کے تین بیانات جنہوں نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا

ایس سی ایس / ٹی انسداد مظالم ترامیم کی آئینی حیثیت برقرار رکھی جائے: سپریم کورٹ

کار میں لاش:پولیس نے ملزم کاروباری کے خلاف ایس سی /ایس ٹی ایکٹ کی دفعہ جوڑی

خاتون نے لیو ان پارٹنر کا گلا کاٹ دیا۔۔ دو بچوں کے ساتھ لاش کے پاس بیٹھی رہی

سہارنپور: بلاک پرمکھ کے نمائندہ کے خلاف سنگین دفعات میں مقدمہ درج

ایک ٹیچرکی غیرحاضری لگانا ہیڈ ماسٹر کے لیے بنا سر درد

TAGGED:

MAKEUP ARTIST COMMITTED SUICIDE
LIVE IN MAKEUP ARTIST DIES
LIVE IN RELATIONSHIP
LIVE IN PARTNER DIES
LIVE IN MAKEUP ARTIST DIES

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.