ہیری پوٹر فلم کا اسٹیم انجن اتر پردیش کے اس اسٹیشن پر کیوں لایا گیا؟ جانیں کیا ہے وجہ
ماڈل ریلوے نے نصب کیا تھا۔ انجن 1937 میں بنایا گیا تھا۔
Published : March 17, 2026 at 10:48 AM IST
لکھنؤ: شمال مشرقی ریلوے لکھنؤ ڈویژن کے لکھنؤ جنکشن ریلوے اسٹیشن کے صد سالہ سال (1926-2026) کی یاد میں، اسٹیشن کے احاطے میں 'ہاگ وارٹس ایکسپریس' انجن کا ایک ماڈل نصب کیا گیا ہے۔ شمال مشرقی ریلوے لکھنؤ ڈویژن کے تعلقات عامہ کے افسر مہیش گپتا نے وضاحت کی کہ 'ہاگ وارٹس ایکسپریس' ہیری پوٹر سیریز کی ایک مشہور اسٹیم ٹرین ہے، جو ہر سال 1 ستمبر کو صبح 11 بجے لندن کے کنگز کراس اسٹیشن کے پلیٹ فارم 9 سے طلباء کو ہاگس میڈ اسکول لے جانے کے لیے روانہ ہوتی ہے۔
انجن کی خاصیت کیا ہے؟
- یہ دراصل اولٹن ہال 5972 ہے، جو ایک مشہور برطانوی اسٹیم انجن ہے۔
- یہ 1937 میں سوئڈن ورکس میں گریٹ ویسٹرن ریلوے کے لیے بنایا گیا تھا۔
- یہ انجن اب وارنر برادرز اسٹوڈیو ٹور - دی میکنگ آف ہیری پوٹر لندن میں دکھایا گیا ہے۔
لکھنؤ کے قلیوں نے یہ مطالبہ اٹھایا
پورٹر (قلی) جو نسلوں سے ملک بھر کے ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کی خدمت کر رہے ہیں، اب روزی روٹی کے سنگین بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ راشٹریہ قلی مورچہ (نیشنل پورٹر فرنٹ) کے کنوینر رام سریش یادو کی قیادت میں ملک بھر کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں سے زبردست اور جذباتی مہم چلائی گئی۔ مہم کے ایک حصے کے طور پر، ہندوستان بھر کے ہزاروں قلیوں نے اجتماعی طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط بھیجا، جس میں اپنے خاندانوں کی روزی روٹی اور مستقبل کو بچانے کے لیے مدد کی درخواست کی۔
قلی اپنے خاندان کی کفالت کے لیے جدوجہد کرنے پر مجبور
اپنے خط میں قلیوں نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران انہوں نے ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کی خدمت کر کے ان گنت سفروں کو آسان اور محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے لیکن آج وہی قلی اپنے خاندان کی کفالت کے لیے جدوجہد کرنے پر مجبور ہیں۔ ریلوے میں تیزی سے جدید کاری، ٹھیکہ داری اور نئی ٹیکنالوجیز کی توسیع نے ان کی روایتی معاش کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔
وزارت ریلوے نے قلیوں کی اصل صورتحال کے سروے کا حکم جاری کیا
قلیوں نے وزیر اعظم کو یہ بھی یاد دلایا کہ 19 جون 2025 کو وزارت ریلوے نے ملک بھر میں قلیوں کی اصل صورتحال کا سروے کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس وقت، قلیوں کو امید تھی کہ 2008 کی طرح ان کی ایڈجسٹمنٹ اور بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ تاہم، آج تک، اس سروے کی پیش رفت یا اس پر کی گئی کارروائی کے حوالے سے کوئی واضح معلومات جاری نہیں کی گئی ہیں، جس سے قلیوں کے خاندانوں میں گہری مایوسی اور تشویش پائی جاتی ہے۔
واحد امید وزیر اعظم کی مداخلت
راشٹریہ قلی مورچہ (نیشنل پورٹر فرنٹ) کے کنوینر رام سریش یادو نے کہا کہ قلی برادری کوئی خاص مراعات نہیں چاہتی بلکہ صرف ایک باوقار زندگی اور محفوظ مستقبل کا مطالبہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک بھر میں لاکھوں قلی خاندان اپنے وجود کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اب ان کی واحد امید وزیر اعظم کی مداخلت پر ہے۔
2008 کے ماڈل کے مطابق ریلوے میں جگہ کا مطالبہ
فرنٹ نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ وہ اس پورے معاملے میں مداخلت کریں، 19 جون 2025 کو جاری کیے گئے سروے آرڈر کی پیش رفت رپورٹ کو عام کریں اور متعلقہ حکام کا احتساب یقینی بنائیں۔ انہوں نے وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ ریاست کے قلیوں کی بحالی، ایڈجسٹمنٹ اور سماجی تحفظ کے لیے ایک ٹھوس پالیسی تشکیل دیں۔ راشٹریہ قلی مورچہ نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ملک بھر کے قلیوں کو 2008 کے ماڈل کے مطابق ریلوے میں جگہ دی جائے، تاکہ ان کی روزی روٹی کو پائیدار اور محفوظ بنایا جا سکے۔
گومتی نگر ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی زد میں آکر عورت، جسم دو حصوں میں بٹ گیا
پیر کو گومتی نگر اسٹیشن پر ٹرین کی زد میں آکر ایک 45 سالہ خاتون کی موت ہوگئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ خاتون کا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جی آر پی نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ متوفیہ کی شناخت سریش کمار کی بیوی کسم چوہان (45) کے طور پر کی گئی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق کسم ایک بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے بلرام پور ضلع سے لکھنؤ آئی تھی۔ کسم کی بیٹی مہک کی ساس لاری اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ خاندان کے مطابق، انہیں پیر کو واپس آنا تھا اور گومتی نگر اسٹیشن سے ٹرین پکڑنی تھی۔ کسم کے بھائی پرمود کمار نے بتایا کہ ٹرین میں سوار ہوتے وقت وہ اچانک پھسل گئی اور ٹرین کی زد میں آ گئی۔ اس المناک حادثے میں اس کی موت ہوگئی۔