درندگی: آئس کریم فروش نے دس سالہ بچے کو لالچ دے کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، ملزم گرفتار
یہ واقعہ لکھنؤ کے بنتھرا تھانہ علاقہ کا ہے۔ ملزم کے خلاف عصمت دری، POCSO ایکٹ اور دھمکی دینے کا کیس درج کیا گیا ہے۔
Published : November 19, 2025 at 5:20 PM IST
لکھنؤ: بنتھرا تھانہ علاقے میں انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ الزام ہے کہ ایک آئس کریم فروش نے 10 سالہ لڑکے کو کینڈی کا لالچ دے کر اس کی عصمت دری کی۔ لڑکے نے احتجاج کیا اور شکایت کرنے کی دھمکی دی تو ملزم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اہل خانہ کو واقعے کا علم ہوا تو بنتھرا پولیس نے بچے کے والد کی شکایت پر کیس درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا۔
اے سی پی کرشنا نگر رجنیش ورما نے بتایا کہ متاثرہ، بنتھرا کا رہنے والا، کلاس 3 میں پڑھتا ہے۔ یہ واقعہ 15 اکتوبر 2025 کی شام کو پیش آیا۔ بچہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ اسی دوران ملزم بوالی پنڈت بچے کو اچھی ٹافی کا لالچ دے کر ایک ویران علاقے میں لے گیا اور اس کی عصمت دری کی۔ بچے نے احتجاج کیا اور شکایت کرنے کی دھمکی دی تو ملزم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر خاموش کرا دیا۔
خوفزدہ بچہ کسی طرح گھر پہنچنے میں کامیاب ہوا
اے سی پی کرشنا نگر رجنیش ورما نے مزید بتایا کہ خوفزدہ بچہ کسی طرح گھر پہنچنے میں کامیاب ہوا اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ اتوار کو بچے کے والد نے بنتھرا پولیس اسٹیشن میں ملزم بوالی پنڈت کے خلاف شکایت درج کرائی۔
بچے کا کرایا گیا طبی معائنہ
اے سی پی رجنیش ورما کے مطابق کیس درج ہونے کے بعد مفرور ملزم بوالی پنڈت کو کل دیر رات اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔ ملزم کے خلاف عصمت دری، POCSO ایکٹ اور دھمکی دینے کا کیس درج کیا گیا ہے۔ بچے کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرایا گیا اور طبی معائنہ کرایا گیا۔ کیس میں مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔