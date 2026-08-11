لکھنؤ میں شیعہ مذہبی رہنما کے خلاف فحش اور گمراہ کن پوسٹ، نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج
شیعہ مذہبی رہنما مولانا کلب جواد سمیت شہر کی کئی شخصیات کے خلاف نازیبا اور قابلِ اعتراض پوسٹ وائرل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔
Published : August 11, 2026 at 1:54 PM IST
لکھنؤ: شیعہ مذہبی رہنما مولانا کلب جواد، ایڈووکیٹ محمد نقوی اور میسم سمیت دیگر اہم شخصیات کے خلاف سوشل میڈیا پر فرضی پروفائل بنا کر قابلِ اعتراض، گمراہ کن اور ہتک آمیز مواد پوسٹ کرنے کا سنگین معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس سلسلے میں سعادت گنج پولیس اسٹیشن میں نامعلوم سماج دشمن عناصر کے خلاف آئی ٹی ایکٹ (IT Act) اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
پولیس کو دی گئی درخواست میں سعادت گنج وزیر باغ رستم نگر کے رہائشی عباس مہدی نے بتایا کہ فیس بک پر 'میں کچھ کہہ گیا' اور 'دلدار حسین' کے نام سے فرضی پروفائلز بنائی گئی ہیں۔ ان آئی ڈیز (IDs) کے ذریعے مولانا کلب جواد اور دیگر معزز لوگوں کی تصاویر کا ان کی اجازت کے بغیر غیر قانونی استعمال کیا جا رہا ہے۔
معاشرے میں کردار کشی کرنے کی کوشش
عباس مہدی کے مطابق سماج دشمن عناصر ان تصاویر پر نفرت انگیز، نازیبا اور توہین آمیز باتیں لکھ کر عوامی طور پر پھیلا رہے ہیں۔ ان فرضی پوسٹس کے ذریعے بے بنیاد الزامات لگا کر معاشرے میں ان کی کردار کشی (character assassination) کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
سوشل میڈیا آئی ڈیز کو مستقل طور پر بند کروایا جائے
شکایت کنندہ نے الزام لگایا ہے کہ ملزمین نے اپنی اصل شناخت چھپا کر یہ فرضی اکاؤنٹ بنائے ہیں۔ انہوں نے پولیس انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمین کی شناخت کر کے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ انٹرنیٹ پر موجود تمام قابلِ اعتراض اور گمراہ کن پوسٹس کو فوری طور پر ہٹایا جائے، ساتھ ہی متعلقہ فرضی سوشل میڈیا آئی ڈیز کو مستقل طور پر بند کروایا جائے۔
آئی ڈی چلانے والوں کی لوکیشن اور شناخت کا پتہ
اے ڈی سی پی (ADCP) مغربی دھننجے سنگھ کشواہا نے بتایا کہ تحریر کی بنیاد پر سعادت گنج تھانے میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ سائبر سیل کی مدد سے فرضی آئی ڈی چلانے والوں کی لوکیشن اور شناخت کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ جلد ہی ملزمین کے خلاف آگے کی قانونی کارروائی کی جائے گی۔