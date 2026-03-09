لکھنؤ میں نشے میں دھت شوہر نے بیوی کو کلہاڑی سے مار ڈالا، ملزم فرار
ایک سنسنی خیز واقعہ نگوہان تھانہ علاقہ کے تحت شیخن کھیڑا گاؤں میں پیش آیا۔
Published : March 9, 2026 at 9:18 AM IST
لکھنؤ: نگوہن تھانہ علاقے میں اتوار کی رات 9:30 بجے ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ شیخاں کھیڑا گاؤں میں نوجوان نے اپنی بیوی کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دی گئی۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش کے لیے ٹیم تشکیل دی۔
اے ڈی سی پی ساؤتھ رلا پلی بسنت کمار نے بتایا کہ شیکھن کھیڑا گاؤں میں اتوار کی رات 9:30 بجے ایک خاتون کے قتل کی اطلاع ملی۔ پولیس ٹیم نے خون میں لت پت خاتون کو ہسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق، شیخن کھیڑا گاؤں کے ایک مزدور راجیش راوت کا اتوار کی رات اپنی بیوی راجیشوری سے جھگڑا ہوا۔ غصے کے عالم میں اس نے کلہاڑی سے اس پر حملہ کر دیا جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔
پولیس اسٹیشن انچارج انوج تیواری نے بتایا کہ ملزم راجیش شرابی تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ اور خاندان کے دیگر افراد محلے کی ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ ملزم واقعے کے بعد سے فرار ہے، پولیس کی ٹیم اس کی گرفتاری کے لیے کوشاں ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔