لکھنؤ میں جہیز کے لیے ہراسانی؛ پلاٹ نہ ملنے پر رچی خوفناک سازش، بیوی اور معصوم بیٹے کو گھر سے نکال دیا گیا
شادی شدہ خاتون اور اس کے معصوم بیٹے کو کچن میں جلانے اور بجلی کے جھٹکے سے قتل کرنے کی کوشش کا الزام ہے۔
Published : January 20, 2026 at 10:04 AM IST
لکھنؤ: آشیانہ پولیس اسٹیشن میں ایک سنسنی خیز معاملہ درج کیا گیا ہے جس میں ایک شادی شدہ خاتون اور اس کے معصوم بیٹے کو بے دردی سے بے عزت کرکے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ شوہر اور سسرال والوں نے دیڑھ کروڑ روپے کا پلاٹ خریدنے کے لیے جہیز لانے کے لیے اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ مزید برآں، اسے کچن میں جلانے اور بجلی کا کرنٹ لگانے کی کوشش کی گئی۔ پولیس ملزم کی تلاش کر رہی ہے۔
آشیانہ کے انسپکٹر چھترپال سنگھ کے مطابق، متاثرہ، جیوتی کا کہنا ہے کہ اس کی شادی ایک ازدواجی ویب سائٹ کے ذریعے طے کی گئی تھی۔ اس کی شادی احمد آباد، گجرات کے رہنے والے روی شرما سے 15 جون 2019 کو وکاس نگر کے ایک ہوٹل میں ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد اسے کم جہیز لانے کا طعنہ دیتے ہوئے جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
باورچی خانے میں چھوڑ دی گئی تھی گیس
متاثرہ کے مطابق، اس کے شوہر اور سسرال والوں نے احمد آباد میں زمین خریدنے اور گھر بنانے کا وعدہ کرتے ہوئے اس کے والدین کے گھر سے 1.5 کروڑ روپے لانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ فنڈز کی کمی سے ناراض ہو کر اس کا شوہر اور سسرال والے اسے ہراساں کرتے رہے۔ چند روز قبل اس کے شوہر اور دیگر سسرال والوں نے اسے قتل کرنے کی سازش کی۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جیسے وہ قدرتی موت مر گئی ہو، باورچی خانے میں گیس چھوڑ دی گئی تھی، تاکہ وہ چولھا جلاتے ہی گیس کی لپیٹ میں آکر جھلس جائے۔
کمرے میں بجلی کی ننگی تاریں چھوڑ دی گئیں
مزید برآں، اسے بجلی کا جھٹکا لگانے کے لیے کمرے میں بجلی کی ننگی تاریں چھوڑ دی گئیں۔ 2021 میں اس کے بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی بدسلوکی کم نہیں ہوئی۔ 2023 میں اسے اور اس کے معصوم بیٹے پرانشو کو گجرات سے لکھنؤ بھیج دیا گیا اور اس کے بعد سے کسی نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔
جہیز کے لیے ہراساں اور تشدد کی دیگر اقسام کا الزام
آشیانہ انسپکٹر چھترپال سنگھ کے مطابق، جیوتی نے اپنے شوہر روی شرما، اپنی ساس اور دیگر سسرال والوں کے خلاف ایک نامزد شکایت درج کرائی ہے۔ ان الزامات میں جہیز کے لیے ہراساں کرنا اور تشدد کی دیگر مختلف اقسام شامل ہیں۔ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ معاملے کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔