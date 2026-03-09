گھریلو نوکرانی کی مشتبہ حالت میں موت، مالک مکان پر عصمت دری کے بعد گلا دبا کر قتل کرنے کا الزام
سیتا پور کی ایک 14 سالہ لڑکی ٹھاکر گنج تھانہ علاقے کے تحت ریلوے کالونی بالا گنج میں ایک گھر میں کام کرتی تھی۔
Published : March 9, 2026 at 11:26 AM IST
لکھنؤ: ٹھاکر گنج تھانہ علاقے کے تحت واقع ریلوے کالونی بالا گنج میں اتوار کو ایک 14 سالہ لڑکی کی لاش اس کے مالک کے گھر سے مشتبہ حالات میں ملی۔ لڑکی اصل میں سیتا پور کی رہنے والی تھی اور گزشتہ ایک سال سے راگھو نامی شخص کے لیے گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ واقعہ کے بعد مشتعل کنبہ والوں نے مکان مالک پر عصمت دری اور قتل کا الزام لگاتے ہوئے لاش کو جل نگم روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا۔ پولیس نے ملزم راگھو کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی
ڈی سی پی ویسٹ وشواجیت شریواستو نے بتایا کہ لڑکی کی خودکشی کی اطلاع اتوار کی دوپہر 12:30 بجے کے قریب ملی۔ جائے وقوعہ پر پہنچی پولیس ٹیم لڑکی کو کے جی ایم یو ٹراما سینٹر لے گئی جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ ابتدائی طور پر یہ معاملہ خودکشی کا معلوم ہوتا ہے لیکن اہل خانہ کے الزامات کی بنیاد پر ملزم راگھو کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ احتجاجی مظاہرین کو پرامن کر دیا گیا ہے۔
جنسی زیادتی کے بعد گلا دبا کر قتل
ڈی سی پی ویسٹ وشواجیت سریواستو کے مطابق لڑکی کے والد مزدور ہیں۔ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ اتوار کی صبح راگھو کی ماں، مالک مکان نے انہیں فون پر اطلاع دی کہ ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ جب وہ جائے وقوعہ پر پہنچے تو لڑکی بیڈ پر مردہ پڑی تھی۔ والد کا الزام ہے کہ اس کی بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد گلا دبا کر قتل کیا گیا۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔