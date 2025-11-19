ETV Bharat / state

پانچ سال لیو ان ریلیشن شپ میں رہی، پھر ایس سی/ایس ٹی کے تحت درج کرایا کیس، عدالت نے خاتون کو سنائی سزا

کیس اس بات کی مثال دیتا ہے کہ کس طرح بے گناہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے قانون کا غلط استعمال کیا جاسکتا ہے: عدالت۔

عدالت نے خاتون کو 3.5 سال قید کی سزا سنائی (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 19, 2025 at 4:24 PM IST

لکھنؤ: اترپردیش کی راجدھانی لکھنؤ کی ایک عدالت نے ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کا غلط استعمال کرنے پر ایک خاتون کو ساڑھے تین (3.5) سال قید کی سزا سنائی ہے۔ خصوصی جج وویک نند شرن ترپاٹھی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ حالیہ مہینوں میں عدالت نے ایسے معاملات میں سخت سزائیں سنائی ہیں جہاں تحقیقات اور شواہد سے ثابت ہوا ہے کہ متاثرین نے انتقام یا ذاتی دشمنی کی وجہ سے جھوٹے مقدمات درج کرائے ہیں۔

اسی طرح کے ایک واقعے میں، عدالت نے رنکی نامی ایک خاتون، جس نے اپنے ساتھی پر عصمت دری اور ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کا جھوٹا الزام لگایا، کو ساڑھے تین (3.5) سال قید کی سزا سنائی۔ فیصلہ سناتے ہوئے، جج وویکانند شرن ترپاٹھی نے کہا، "یہ کیس اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے معصوم لوگوں کو سنگین جرائم بشمول عمر قید میں پھنسایا جا سکتا ہے۔"

دیپک نے کرلی تھی دوسری شادی

عدالت نے کہا کہ اگر جھوٹے مقدمات کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی گئی تو ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کا غلط استعمال بڑھتا رہے گا۔ عدالت کے مطابق رنکی نامی ملزمہ پانچ سال سے دیپک کے ساتھ رہ رہی تھی۔ فروری 2025 میں دیپک نے دوسری شادی کرلی۔

الزامات من گھڑت ایک منصوبہ بند کوشش

اس سے ناراض ہو کر رنکی اس کے گھر میں گھس گئی اور اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگی۔ جوابی کارروائی میں اس نے اس کے خلاف عصمت دری اور ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کا جھوٹا مقدمہ درج کرایا۔ ثبوتوں کی بنیاد پر عدالت نے پایا کہ دیپک کے خلاف تمام الزامات من گھڑت تھے اور ایک منصوبہ بند کوشش تھی۔

