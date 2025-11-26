شادی کی بارات کو لے جانے والی بس ڈی سی ایم سے ٹکرا گئی، ایک کی موت، آٹھ شدید زخمی
حادثہ لکھنؤ کے کسان پاتھ پر پیش آیا۔ ڈی سی ایم نے کنٹرول کھو دیا اور ڈیوائیڈر کو عبور کرکے مخالف سمت میں آ گیا۔
لکھنؤ/ وارانسی: منگل کی رات بجنور تھانہ علاقے میں کسان پاتھ پر انوپ کھیڑا کے قریب شادی کی بارات کو لے جانے والی ایک بس ڈی سی ایم سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور ڈی سی ایم کلینر سمیت آٹھ دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو لوک بندھو اسپتال اور قریبی نجی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ دریں اثنا، وارانسی میں، IIT BHU کے ایک طالب علم کی اسکوٹر پھسلنے سے موت ہو گئی۔
بجنور پولس اسٹیشن کے انچارج شیو شنکر مہادیون کے مطابق بس سلطان پور سے اٹاوہ جا رہی تھی۔ جہاز میں تقریباً 40 افراد سوار تھے۔ رائے بریلی روڈ سے سروجنی نگر جانے والی بس شام 7 بجے کے قریب بجنور کے کسان پاتھ پر انوپ کھیڑا پہنچی۔ سروجنی نگر سے آرہا ایک ڈی سی ایم اچانک کنٹرول کھو بیٹھا، ڈیوائیڈر کو پار کر کے بس سے ٹکرا گیا۔
ڈی سی ایم ڈرائیور کو آگئی نیند
عینی شاہدین نے بتایا کہ ڈی سی ایم ڈرائیور کو نیند آگئی اور گاڑی ڈیوائیڈر کو پار کر گئی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا اور کئی مسافر سیٹوں کے درمیان پھنس گئے۔ اطلاع ملنے پر سروجنی نگر فائر آفیسر انچارج دھرم پال سنگھ کی قیادت میں ایک فائر ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور مقامی لوگوں کی مدد سے پھنسے ہوئے زخمیوں کو نکالا۔
حادثے میں سنجے کمار (58)، واسودیو (40)، لکشمن (48)، آدتیہ (10)، آدرش (16)، سرویش (25)، سورج یادو (22) اور سشیل یادو (24) زخمی ہوگئے۔ مبینہ طور پر شادی کے دو مہمانوں کی ٹانگیں فریکچر ہو گئیں۔ شادی کے ایک بزرگ مہمان رام اجور (76) کے سر میں گہرا زخم آیا۔ انہیں فوری طور پر موہن لال گنج سی ایچ سی لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ لوک بندھو اسپتال کے میڈیکل آفیسر اجے شنکر ترپاٹھی نے بتایا کہ آٹھ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ سب خطرے سے باہر ہیں۔
IIT BHU طالب علم کی حادثے میں موت
دوسری جانب وارانسی کے IIT BHU کے طالب علم ابھیشیک اپادھیائے کی کل دیر رات کیمپس میں ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ طالب علم کیمپس میں دھرم راج گری ہاسٹل کے قریب حیدرآباد گیٹ کی طرف پیدل جا رہا تھا کہ اس کا اسکوٹر الٹ گیا۔ وہ سر کے بل گرا اور شدید زخمی ہوگیا۔ پروکٹوریل بورڈ کی ٹیم نے اسے فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے اسپتال پہنچایا، جہاں اسی رات بعد میں اس کی موت ہوگئی۔
لنکا انسپکٹر راج کمار نے بتایا کہ ابھیشیک اپادھیائے سندر پور، وارانسی کا رہنے والا تھا۔ وہ IIT میں فارماسیوٹیکل انجینئرنگ کے شعبہ میں پانچویں سال کا IDD کا طالب علم تھا۔ ابھیشیک کی موت کے بعد سوشل میڈیا پر IIT BHU انتظامیہ اور طلباء نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔