لکھنؤ میں نابالغ کی اجتماعی عصمت دری 13 سالہ طالبہ کو ایک ماہ تک ہوٹل میں یرغمال بنایا گیا

شادی شدہ آٹو ڈرائیور نے انسٹاگرام پر طالبہ سے دوستی کی، اسے ہوٹل لے گیا۔ دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی عصمت دری کی۔

lucknow 13 year old student held hostage and gang raped for month Urdu News
پولیس نے اجتماعی زیادتی کے ملزم کو گرفتار کر لیا (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 22, 2025 at 10:26 AM IST

لکھنؤ: انسٹاگرام پر ایک 13 سالہ طالبہ سے دوستی کرنے کے بعد، ایک شادی شدہ آٹو رکشہ ڈرائیور اور اس کے دو دوستوں نے اسے شادی کا لالچ دیا اور اسے ایک ہوٹل میں یرغمال بنا کر ایک ماہ تک اس کی عصمت دری کی۔ پولیس بالآخر طالبہ کو اس کے اہل خانہ کی جانب سے گمشدگی کی رپورٹ ملنے کے بعد تلاش کرنے میں کامیاب ہوگئی۔ اس کی کہانی سننے کے بعد پولس نے آٹو رکشہ ڈرائیور سمیت مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ایک ملزم تاحال فرار ہے۔

موہن لال گنج کے انسپکٹر برجیش ترپاٹھی کے مطابق 13 سالہ نویں جماعت کی طالبہ کی گمشدگی کی رپورٹ 15 نومبر کو سامنے آئی تھی۔ کافی تلاش کے باوجود طالبہ کا سراغ نہیں مل سکا۔ طالبہ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو تلاش کرنے پر، آٹو ڈرائیور روہت عرف سوہت، فیض اللہ گنج، مدیانو کے رہنے والے کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں۔ جب روہت کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی تو ایک سفاکانہ کہانی سامنے آئی۔

منیش رستوگی اور ریتھک نے ایک ماہ تک عصمت دری کی

پولیس پوچھ گچھ کے دوران روہت نے انکشاف کیا کہ وہ انسٹاگرام پر طالبہ سے ملا تھا۔ اس نے اسے شادی کا لالچ دے کر 14 نومبر کو اس وقت اغوا کر لیا جب وہ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی، اسے لالچ دے کر تیلی باغ لے گیا۔ اس کے بعد اس نے طالبہ کو چنہٹ کے ایک ہوٹل میں رکھا، جہاں اس نے اور اس کے دو ساتھیوں منیش رستوگی اور ریتھک نے اس کی عصمت دری کی۔ تمام ملزمین آٹو رکشہ ڈرائیور ہیں۔ جب کہ مرکزی ملزم روہت شادی شدہ ہے۔

ہوٹل انتظامیہ کے خلاف بھی ہوگی کارروائی

انسپکٹر برجیش ترپاٹھی نے بتایا کہ انسٹاگرام سے معلومات حاصل کرنے کے بعد دو ملزمین روہت اور منیش رستوگی کو 16 دسمبر کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ مفرور ملزم ریتک کی تلاش جاری ہے۔ طالبہ کے نابالغ ہونے کے باوجود اسے کمرہ فراہم کرنے پر ہوٹل انتظامیہ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ کیس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے گینگ ریپ اور POCSO ایکٹ کے تحت الزامات میں اضافہ کیا گیا ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

