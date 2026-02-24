علی گڑھ میں ایک جوڑے کو گھر میں زندہ جلا دیا گیا، نوجوان کی ہو گئی موت، خاتون کو دہلی کیا گیا ریفر
سٹی پولیس سپرنٹنڈنٹ میانک پاٹھک نے بتایا کہ متوفی کی شناخت فرمان کے طور پر کی گئی ہے۔ خاتون کا علاج جاری ہے۔
Published : February 24, 2026 at 3:18 PM IST
علی گڑھ: ایک جوڑا اپنے گھر کے اندر بری طرح جھلس گیا۔ نوجوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ خاتون کو تشویشناک حالت میں صفدر جنگ اسپتال ریفر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ علی گڑھ کے سٹی کوتوالی تھانہ علاقے کے ترکمان گیٹ علاقے میں پیش آیا۔
سٹی فرسٹ کے پولیس سپرنٹنڈنٹ میانک پاٹھک نے بتایا کہ متوفی کی شناخت فرمان کے طور پر کی گئی ہے۔ جھلسنے والی خاتون کا نام نسرین ہے جو کہ وسیم کی بیوی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ تھا۔ فرمان نسرین کے شوہر وسیم کے ساتھ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور اس دوران ان دونوں میں قربت ہو گئی۔
انہوں نے کہا کہ پہلی نظر میں جائے وقوعہ پر کسی تیسرے فریق کے موجود ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ دونوں جلے ہوئے زخموں کے ساتھ پائے گئے۔ فرمان جاں بحق ہو گیا ہے جب کہ نازرین زیر علاج ہے۔ فیلڈ یونٹ شواہد اکٹھا کر رہا ہے۔ کیس کی ہر زاویے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق یہ واقعہ اچانک پیش آیا اور آس پاس کے لوگوں نے گھر سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس اس بارے میں معلومات اکٹھی کر رہی ہے کہ آیا اس معاملے پر علاقے میں پہلے سے ہی بحث چل رہی تھی۔ فی الحال پولیس پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فرانزک تحقیقات کی بنیاد پر مزید کارروائی کر رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے میں خاتون کا بیان بھی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی اصل وجہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی واضح ہوسکے گی۔
پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا یہ خود سوزی کا معاملہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے یا سازش۔