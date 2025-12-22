لکھنؤ میں شوہر کا پیٹ پیٹ کر قتل، بیوی، عاشق کے ساتھ گرفتار
انسپکٹر سریش سنگھ نے بتایا کہ پولیس نے مرکزی ملزم اور مقتول کی بیوی کو گرفتار کر لیا ہے۔
Published : December 22, 2025 at 7:08 AM IST
لکھنؤ: راجدھانی کے پارا تھانہ علاقے میں ایک نوجوان کی مار پیٹ کے معاملے کو پولس نے حل کر لیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مقتول کی بیوی اور اس کے عاشق نے اسے لوہے کے پائپ سے مار کر قتل کرنے کی سازش کی۔ پولیس نے سازش میں ملوث مرکزی ملزم عاشق اور مقتول کی بیوی کو گرفتار کر لیا ہے۔
انسپکٹر سریش سنگھ کے مطابق مقتول کی بہو سویتا، اس کے عاشق ستیش گوتم اور ایک اور شخص کے خلاف مقتول کے والد کی شکایت پر قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم اور مقتول کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قتل میں استعمال ہونے والا راڈ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ دوسرے ملزم کے کردار کی تفتیش کی جا رہی ہے۔
پولیس کے مطابق ملیح آباد کے بھدیسراماؤ کے رہنے والے شیو پرکاش اپنی بیوی سویتا کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ الزام ہے کہ ہفتہ کی رات آٹو ڈرائیور ستیش گوتم ڈنڈا لے کر شیو پرکاش کے گھر پہنچا۔ ملزم ستیش شیو پرکاش کو گھسیٹ کر سڑک پر لے گیا اور بار بار ڈنڈے سے مارنے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر پڑوسی جمع ہو گئے لیکن ستیش کی بربریت کو دیکھ کر کسی نے مداخلت کرنے کی ہمت نہیں کی۔ الزام ہے کہ اس کی بیوی سویتا خاموش تماشائی بنی رہی۔
پولیس کے مطابق ملزم نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ اس کا متوفی کی بیوی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا جس کا شیو پرکاش کو علم ہو گیا تھا۔ چنانچہ متوفی کی بیوی اور اس کے عاشق نے سازش کی اور شیو پرکاش کو لوہے کے پائپ سے سر پر مار کر قتل کردیا۔
متوفی کے والد شیودین کا الزام ہے کہ انہوں نے ستیش کے خلاف 12 نومبر کو شکایت درج کرائی تھی۔ ستیش نے 21 جولائی کو بھی اس کے ساتھ مارپیٹ کی تھی۔ والد کا الزام ہے کہ پولیس نے محض امن خراب کرنے کے لیے چالان جاری کیا اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔