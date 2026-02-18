ETV Bharat / state

محبت کی شادی مہلک ہو جاتی ہے سسرال جاتے ہوئے شوہر نے مار مار کر قتل کر دیا

کامنی کے گھر والے اس کی محبت کی شادی سے ناخوش تھے اور اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے۔

love marriage reason for murder husband beaten to death after meeting wife Urdu News
بیوی سے ملنے پر شوہر کا قتل (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 18, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: راجدھانی کے کاکوری تھانہ علاقے میں بہنوئی نے بہنوئی کو مار مار کر ہلاک کر دیا۔ نوجوان اپنی بیوی سے ملنے سسرال گیا ہوا تھا کہ نوجوان کے بھائیوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر معاملے کی تفتیش شروع کردی۔

بیوی سے ملنے پر شوہر کا قتل: اسٹیشن انچارج ستیش چندر راٹھور نے بتایا کہ پیلی بھیت کے رہنے والے رام ساگر نے دو سال قبل للتا کھیڑا گاؤں کی کامنی سے شادی کی تھی۔ رام ساگر اور کامنی کے درمیان اختلافات کی وجہ سے کامنی کچھ عرصے سے اپنے والدین کے گھر رہ رہی تھی۔ پیر کو لونہ بنتھرا گاؤں کے رہنے والے پنکج نے رام ساگر کو فون کیا اور اسے اپنی بیوی کامنی سے ملنے کی دعوت دی۔

رام ساگر، پنکج اور اس کا بھائی راہل گوتم اپنی بیوی سے ملنے للتا کھیڑا گاؤں گئے تھے۔ کامنی کے بھائیوں سمیت، امیت ولد بھیما اور پنکج نے بگنوئی رام ساگر اور اس کے بھائی راہل گوتم پر حملہ کر کے بگنوئی رام ساگر کو شدید زخمی کر دیا۔ راہول، جو جائے وقوعہ پر موجود تھا، رام ساگر کو ایمبولینس کے ذریعے سی ایس سی سروجنی نگر اسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔

رام ساگر کو قتل کرنے کی سازش: رام ساگر کے بھائی راہول گوتم نے بتایا کہ دو سال قبل رام ساگر نے کامنی سے محبت کی شادی کی تھی۔ کامنی کے گھر والے اس سے ناراض تھے اور چاہتے تھے کہ اس کی شادی کہیں اور کر دی جائے۔ انہوں نے رام ساگر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے پنکج کو رام ساگر کو بلایا اور لاٹھیوں سے پیٹ کر مار ڈالا۔

پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور رام ساگر کے اہل خانہ کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کرکے معاملے کی تحقیقات شروع کردی ہے۔

TAGGED:

LOVE MARRIAGE REASON FOR DEATH
HUSBAND MURDERED AFTER MEETING WIFE
MURDER OF YOUNG MAN IN LOVE
YOUTH MURDERED IN UP KAKORI
LOVE MARRIAGE REASON FOR MURDER

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.