محبت کی شادی مہلک ہو جاتی ہے سسرال جاتے ہوئے شوہر نے مار مار کر قتل کر دیا
کامنی کے گھر والے اس کی محبت کی شادی سے ناخوش تھے اور اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے۔
Published : February 18, 2026 at 10:08 AM IST
لکھنؤ: راجدھانی کے کاکوری تھانہ علاقے میں بہنوئی نے بہنوئی کو مار مار کر ہلاک کر دیا۔ نوجوان اپنی بیوی سے ملنے سسرال گیا ہوا تھا کہ نوجوان کے بھائیوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر معاملے کی تفتیش شروع کردی۔
بیوی سے ملنے پر شوہر کا قتل: اسٹیشن انچارج ستیش چندر راٹھور نے بتایا کہ پیلی بھیت کے رہنے والے رام ساگر نے دو سال قبل للتا کھیڑا گاؤں کی کامنی سے شادی کی تھی۔ رام ساگر اور کامنی کے درمیان اختلافات کی وجہ سے کامنی کچھ عرصے سے اپنے والدین کے گھر رہ رہی تھی۔ پیر کو لونہ بنتھرا گاؤں کے رہنے والے پنکج نے رام ساگر کو فون کیا اور اسے اپنی بیوی کامنی سے ملنے کی دعوت دی۔
رام ساگر، پنکج اور اس کا بھائی راہل گوتم اپنی بیوی سے ملنے للتا کھیڑا گاؤں گئے تھے۔ کامنی کے بھائیوں سمیت، امیت ولد بھیما اور پنکج نے بگنوئی رام ساگر اور اس کے بھائی راہل گوتم پر حملہ کر کے بگنوئی رام ساگر کو شدید زخمی کر دیا۔ راہول، جو جائے وقوعہ پر موجود تھا، رام ساگر کو ایمبولینس کے ذریعے سی ایس سی سروجنی نگر اسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔
رام ساگر کو قتل کرنے کی سازش: رام ساگر کے بھائی راہول گوتم نے بتایا کہ دو سال قبل رام ساگر نے کامنی سے محبت کی شادی کی تھی۔ کامنی کے گھر والے اس سے ناراض تھے اور چاہتے تھے کہ اس کی شادی کہیں اور کر دی جائے۔ انہوں نے رام ساگر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے پنکج کو رام ساگر کو بلایا اور لاٹھیوں سے پیٹ کر مار ڈالا۔
پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور رام ساگر کے اہل خانہ کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کرکے معاملے کی تحقیقات شروع کردی ہے۔