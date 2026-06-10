وزیر اعظم کے طور پر طویل عرصہ کوئی کارنامہ نہیں، برق
برق نے کہا کہ آج عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے، کرپشن بے لگام ہے۔
Published : June 10, 2026 at 6:26 PM IST
سنبھل: سمبھل سے سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمن برق نے بدھ کے روز کہا کہ طویل عرصے تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہنا بذات خود کوئی کارنامہ نہیں ہے اور یہ کہ حکومت کا حقیقی پیمانہ عوامی بہبود کے لیے اس کا کام ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم جواہر لعل نہرو کا طویل ترین دور اقتدار کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے برق نے کہا کہ میں انہیں بطور وزیر اعظم 12 سال مکمل کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں لیکن زیادہ عرصے تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہنا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں اور آپ کی حکومت انہیں آپ کے دور میں کیا فوائد فراہم کرتی ہے۔ سنبھل کے ایم پی نے دعویٰ کیا کہ لوگ اس وقت مہنگائی، بے روزگاری اور بدعنوانی جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔
رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمن برق نے کہا کہ آج عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے، کرپشن بے لگام ہے۔ اگر حکومت عوام کے مفاد میں کام کرے، ان مسائل کو کنٹرول کرے، روزگار کے مواقع فراہم کرے تو یہ ایک حقیقی کامیابی ہوگی۔
مودی کے ریکارڈ کو ایک کارنامہ قرار دینے والے بی جے پی رہنماؤں کے بیانات کے بارے میں برک نے کہا کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جواہر لعل نہرو کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے لیکن ریکارڈ قائم کرنا ہی واحد کارنامہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کارکردگی کا اندازہ اس کے عوامی فلاح و بہبود اور ملکی ترقی میں اس کے کردار سے ہونا چاہیے۔