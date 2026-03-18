دہلی میں گیس ایجنسیوں کے باہر روزانہ لمبی قطاریں لگ رہی ہیں، لوگ مایوس واپس ہو رہے ہیں
حکومتی دعوؤں کےبرعکس، کئی علاقوں میں گیس سلنڈروں کی شدید قلت کا سامنا ہے، کچھ ڈپو تک نہیں پہنچ رہے اور دیگر سرورز بند ہیں۔
Published : March 18, 2026 at 5:10 PM IST
نئی دہلی: حکومت بھلے ہی دعویٰ کر رہی ہو کہ دہلی میں گیس سلنڈر کی قلت کے حوالے سے صورتحال معمول پر ہے، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ ایک طرف کچھ ڈپووں پر لوگوں کی لمبی قطاریں ہیں تو دوسری طرف کچھ ڈپو ایسے ہیں جہاں سلنڈر کی سپلائی بالکل نہیں پہنچ رہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر میں کمی نہیں تو یہ افراتفری کیوں؟
کئی ایجنسیوں میں سلنڈر نہیں پہنچ رہے
گراؤنڈ زیرو سے وویک پٹھانیا کی رپورٹ کے مطابق وویک وہار میں سپریم ایجنسی گیس ڈپو کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ سینکڑوں لوگ صبح سے ہی لائن میں کھڑے ہیں۔ ہجوم پر قابو پانے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں اور دہلی پولیس کے ساتھ اضافی دستے بھی تعینات کیے گئے لیکن اس کے باوجود افراتفری کا عالم ہے۔ جھلمل میں ڈیمو انٹرپرائزز، بی این گپتا گیس ایجنسی اور نندی گیس ایجنسی میں بھی سلنڈر کی قلت دیکھی جا رہی ہے۔
سرور بند ہونے کی وجہ سے سلنڈر کی تقسیم روک دی گئی
لوگوں کا الزام ہے کہ سرور بند ہونے کی وجہ سے سلنڈر کی تقسیم رک گئی ہے۔ آلوک کمار دویدی کا کہنا ہے کہ وہ صبح 6:30 بجے سے لائن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد بھی صرف تین سلنڈر ہی تقسیم ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عملہ کام کو نہیں سمجھتا اور آن لائن سسٹم پر مکمل انحصار نے مسئلہ بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ایک دستی نظام اپنایا جا سکتا ہے، لیکن ایجنسی نے انکار کر دیا۔
دو دن تک لائن میں انتظار کرنے کے بعد سلنڈر ملا
محبوب نامی ایک اور شخص کا کہنا ہے کہ وہ صبح 4 بجے سے لائن میں کھڑا ہے اور گزشتہ روز خالی ہاتھ واپس آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سلنڈر مل نہیں رہے ہیں اور لائنیں صرف لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔
تین دن سے روزانہ لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود سلنڈر نہیں ملا ہے۔ ادھر فاطمہ نامی خاتون کی حالت زار اور بھی سنگین ہے۔ وہ پچھلے تین دنوں سے روزانہ لائن میں کھڑی ہوتی ہیں لیکن سلنڈر نہیں مل سکا۔ گھر میں چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود ان کو روزانہ خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ گھر میں کھانا پکانا مشکل ہو گیا ہے۔
سپلائی کے باوجود ڈسٹری بیوشن کی کمی مسائل کا باعث بن رہی ہے
دوسری جانب تین دیگر قریبی گیس ڈپوز میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ سلنڈر ٹرک پچھلے دو دنوں سے نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے صارفین کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اگرچہ ایک جگہ پر سپلائی دستیاب ہے، تقسیم نہیں ہو رہی ہے، دوسری جگہ، سپلائی بالکل نہیں ہے۔