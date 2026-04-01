امراوتی کو آندھراپردیش کا مستقل دارالحکومت بنانے کا بل لوک سبھا سے منظور

امراوتی کو آندھراپردیش کا مستقل دارالحکومت بنانے کا بل لوک سبھا سے منظور
حکومت کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ساتھ کانگریس نے بھی اس بل کی حمایت کی۔ وزیراعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے تاریخی لمحہ قرار دیا۔
Published : April 1, 2026 at 7:00 PM IST
نئی دہلی / امراوتی : آندھرا پردیش کے لیے ایک اہم اور تاریخی پیش رفت میں مرکزی حکومت نے امراوتی کو ریاست کا مستقل دارالحکومت قرار دینے والا بل لوک سبھا سے منظور کرا لیا، جس کے بعد ریاستی سیاست میں ایک بار پھر شدت اور بحث و مباحثہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس بل کے ذریعے امراوتی کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا تاکہ مستقبل میں دارالحکومت کی حیثیت کو تبدیل نہ کیا جا سکے۔
مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے "آندھرا پردیش ری آرگنائزیشن (ترمیمی) بل 2026" ایوان میں پیش کیا، جس پر تقریباً دو گھنٹے تک تفصیلی بحث ہوئی۔ بعد ازاں بل کو اکثریتی حمایت کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ اب یہ بل راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے گا، جہاں منظوری کے بعد صدرِ جمہوریہ کی توثیق سے قانون کی شکل اختیار کرے گا۔ وزیراعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے اس موقع کو "تاریخی لمحہ" قرار دیتے ہوئے کہا کہ امراوتی ہمیشہ کے لیے ریاست کا واحد دارالحکومت رہے گا اور اس فیصلے سے تمام ابہام ختم ہو جائیں گے۔
حکومت کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ساتھ کانگریس نے بھی اس بل کی حمایت کی۔ کانگریس رہنما مانیکم ٹاگور نے پارلیمنٹ میں ریاستی مفاد کے تناظر میں بل کی تائید کی۔ دوسری جانب وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے ارکان نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ پارٹی کے رہنما جگن موہن ریڈی نے امراوتی منصوبے کو "مہنگا اور غیر عملی" قرار دیتے ہوئے اسے مبینہ بدعنوانی سے جوڑا اور "ماویگن" نامی متبادل ماڈل پیش کیا، جس میں مچلی پٹنم، وجئے واڑہ اور گنٹور کو ملا کر ایک ترقیاتی کوریڈور بنانے کی تجویز دی گئی۔
بی جے پی رہنما ڈی پورندیشوری نے کہا کہ امراوتی صرف ایک دارالحکومت نہیں بلکہ کسانوں کی قربانیوں اور عوامی اعتماد کی علامت ہے۔ ان کے مطابق تقریباً 29 ہزار کسانوں نے 34 ہزار ایکڑ زمین رضاکارانہ طور پر اس منصوبے کے لیے دی، جسے ضائع نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ اسی طرح رکن پارلیمنٹ پی چندراشیکھر نے کہا کہ امراوتی ریاست کی اقتصادی ترقی کا مرکز بنے گا، جیسا کہ بنگلورو، چنئی اور حیدرآباد اپنے اپنے علاقوں کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے بھی بل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں تلگو ریاستوں کو مسابقتی انداز میں ترقی کرنی چاہیے اور امراوتی کا استحکام اس سمت میں اہم قدم ہے۔ آندھرا پردیش کانگریس صدر وائی ایس شرمیلا نے ریاستی ارکان پارلیمنٹ پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ ریاست کے مفادات کے تحفظ میں ناکام رہے ہیں اور خصوصی ریاستی درجہ جیسے اہم مسائل پر خاموش ہیں۔
ریاستی وزیر نارا لوکیش نے لوک سبھا میں بل کی منظوری کو "پانچ کروڑ آندھرا عوام کی جیت" قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کسانوں کی قربانیوں اور عوامی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اسے "آندھرا کی خودداری اور شناخت" سے تعبیر کیا۔