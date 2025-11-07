ETV Bharat / state

چیونٹیوں نے لے لی جان! موت کو گلے لگاتے ہوئے خودکشی نوٹ میں لکھا، "ہوشیار رہو بچے!"

"مجھے معاف کر دو... یہ میرا قصور نہیں ہے۔ میں چیونٹیوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ تروپتی کے لیے اپنی منتیں پوری کرو...۔"

living with ants is not my fault woman commits suicide Urdu News
چیونٹیوں سے خوفزدہ ہو کر خاتون نے پھانسی لگا لی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 7, 2025 at 1:05 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 3:17 PM IST

جنارام (امین پور)، تلنگانہ: تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے امین پور تھانہ علاقہ میں چیونٹیوں سے خوفزدہ ہو کر ایک خاتون نے پھانسی لگا کر خودکشی کرلی۔ سی آئی (C.I) نریش نے بتایا کہ منچیریال کے ایک سافٹ ویئر ملازم دیوان پلی سری کانت نے 2022 میں اسی قصبے کی 25 سالہ منیشا سے شادی کی تھی۔ ان کی ایک تین سال کی بیٹی ہے۔

وہ کچھ عرصے سے پٹانچیرو منڈل کے امین پور علاقے میں نویا ہومز میں رہ رہے ہیں۔ منیشا بچپن سے ہی مائرمیکوفوبیا (myrmecophobia) (چیونٹیوں کا خوف) کا شکار تھیں۔ اس سے قبل اس نے اس بارے میں منچیریال میں ایک ماہر نفسیات سے مشورہ کیا تھا۔ 4 نومبر کو سری کانت کام پر گیا ہوا تھا۔ شام تک گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب وہ اسے نہیں کھول سکے تو انہوں نے اسے توڑا اور منیشا کو پھندے سے لٹکتی ہوئی پایا۔

living with ants is not my fault woman commits suicide Urdu News
چیونٹیوں کے خوف نے اس کی جان لے لی (ETV Bharat)

چیونٹیوں کو دیکھ کر شدید خوف و ہراس

بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا لکھا تھا، "شری ایام، مجھے معاف کر دیں... یہ میری غلطی نہیں ہے کہ میں چیونٹیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ ہوشیار رہو، بچے، اناوارم اور تروپتی کی اپنی منتیں پوری کرو... اپنی ماں کو چاول دینا مت بھولنا۔" خودکشی کرنے سے پہلے، اس نے کہا کہ وہ گھر کی صفائی کرے گی اور بچے کو قریبی رشتہ دار کے گھر چھوڑ جائے گی۔ انسپکٹر جنرل نے کہا کہ وہ گھر کی صفائی کرتے وقت چیونٹیوں سے خوفزدہ ہو سکتی ہے۔

پولیس نے جمعرات کو مقدمہ درج کر لیا اور متوفی کے والد کی شکایت کی بنیاد پر تفتیش کر رہی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ مائرمیکوفوبیا (myrmecophobia) میں مبتلا افراد چیونٹیوں کو دیکھ کر شدید خوف و ہراس کا شکار ہوجاتے ہیں۔

مائرمیکوفوبیا (myrmecophobia) کیا ہے؟

مائرمیکوفوبیا (myrmecophobia) چیونٹیوں کا شدید خوف ہے۔ یہ جسمانی اور جذباتی علامات کی طرف جاتا ہے، بشمول گھبراہٹ کے حملے، جسم کے کپکپاہٹ، متلی اور بھاگنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ ایک طرح سے، چیونٹیوں کا محض خیال یا نظر ہی اضطراب اور گھبراہٹ کے حملوں کو جنم دیتا ہے۔ ایسی خوفناک تصاویر کو بار بار تصور کرنے سے چیونٹیوں کا ایک غول ان پر حملہ آور ہونے کا احساس پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے دل کی تیز دھڑکن، پسینہ آنا اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

