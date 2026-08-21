لیو ان ریلیشن شپ شادی کے مترادف، دہلی ہائی کورٹ نے کہا، والدین مداخلت نہیں کر سکتے
عدالت نے کہا کہ رضامندی سے بالغ جوڑوں کو اپنے پارٹنر کا انتخاب کرنے اور بغیر مداخلت کے ایک ساتھ رہنے کا پورا حق ہے۔
Published : August 21, 2026 at 7:58 AM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا ہے کہ رضامندی سے بالغوں کے درمیان لیو ان ریلیشن شپ شادی کے مترادف ہے، اور نہ تو والدین اور نہ ہی دوست ان کی پسند میں مداخلت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔
جسٹس سوربھ بنرجی نے خاتون کے خاندان کی طرف سے دھمکیوں کا سامنا کر رہے جوڑے کو پولیس تحفظ فراہم کرتے ہوئے کہا کہ رضامندی سے بالغ جوڑے کو اپنے ساتھیوں کا انتخاب کرنے اور بغیر کسی مداخلت کے ساتھ رہنے کا مکمل حق حاصل ہے۔
جوڑے کی درخواست کے بارے میں 13 اگست کو منظور کیے گئے ایک حکم میں، جج نے نوٹ کیا کہ شادی کو ذات، عقیدہ، رنگ، مذہب یا عقیدے سے بالاتر تسلیم کیا جاتا ہے، اور "سماجی اخلاقیات اور تعصبات" کی وجہ سے آئین کے ذریعے فراہم کردہ بنیادی حقوق کو کم کرنا کسی فرد کو اس کی ذاتی شناخت سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔
عدالت نے مشاہدہ کیا، "چونکہ درخواست گزاروں نے اپنی مرضی، رضامندی، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کسی کو بھی، چاہے وہ والدین، رشتہ دار، یا دوست ہی کیوں نہ ہوں ان کی پسند میں رکاوٹ یا مداخلت یا پھر ان کی زندگی یا آزادی کو خطرے میں ڈالنے کا حق نہیں ہے۔"
عدالت نے کہا، "اگرچہ عرضی گزار لیو ان ریلیشن شپ میں ہیں اور قانونی طور پر شادی شدہ نہیں ہیں، بالغ ہونے کے ناطے، یہ رشتہ شادی کے مترادف ہے۔" تیس کی دہائی میں قدم رکھ چکے اس جوڑے نے عدالت کو مطلع کیا کہ وہ "کچھ عرصے" سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
تاہم عدالت کو بتایا گیا کہ خاتون کے والد اور بھائی اس رشتے سے ناخوش تھے اور انہیں مسلسل تشدد کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ درخواست گزاروں نے کہا کہ انہوں نے مقامی اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) کو شکایت درج کروائی تھی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بالغوں کو شادی کے بندھن کے بغیر بھی اپنی مرضی سے ایک ساتھ رہنے کا پورا حق ہے۔ ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ اس رشتے کو اب قانون کی نظر میں مناسب پہچان حاصل ہے، اور مقننہ نے بھی 'گھریلو تشدد سے خواتین کا تحفظ ایکٹ، 2005' جیسی دفعات کے ذریعے اسے تسلیم کیا ہے۔
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