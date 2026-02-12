آگرہ میں لیوان پاٹنر پر قتل کا الزام، پولیس نے چتا پر جلتی ہوئی لاش نکال لی
اسٹیشن ہاؤس آفیسرآنند ویر سنگھ نے بتایا کہ شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ ملزم اجیت سنگھ نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔
آگرہ: اترپردیش کے آگرہ میں نوجوان خاتون کے لیو ان پارٹنر پر اس کے قتل کا الزام لگایا گیا ہے۔ متوفی کے والد کی شکایت پر پولیس نے اس کی لاش کو جلتی ہوئی چتا سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ یہ واقعہ کیراولی تھانہ علاقہ کے تحت جاجو گاؤں میں پیش آیا۔
کیراولی کی رہنے والی متوفی (21) سالہ کے والد نے بتایا، "جاجو گاؤں کا رہنے والا اجیت سنگھ اکثر میرے گھر آیا کرتا تھا۔ اجیت سنگھ فائنانس کا کام کرتا ہے اور اکثر قسطیں لینے آتا تھا۔"
پانچ سال قبل اغوا کا الزام: والد نے کہا، "اجیت نے میری بیٹی کو ورغلا کر اس سے دوستی کی۔ پانچ سال پہلے جب بیٹی نابالغ تھی، اس نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ اجیت سنگھ نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا اور تب سے اس کے ساتھ جاجو گاؤں میں رہ رہا ہے۔"
بیٹی کی موت کی خبر ملتے ہی شک پیدا ہوا: والد نے کہا کہ بدھ کی سہ پہر تین بجے کے قریب جب ہمیں بیٹی کی موت کی خبر ملی تو ہمیں شک ہوا اور پولیس کو اطلاع دی۔
جب پولیس شام 4 بجے کے قریب جاجو گاؤں پہنچی۔ بدھ کی دوپہر اجیت سنگھ اور گاؤں کے دوسرے لوگ لاش کی آخری رسومات میں مصروف تھے۔ پولیس نے چتا پر پانی ڈال کر لاش نکال لی۔
کیراولی پولیس اسٹیشن کے انچارج آنند ویر سنگھ نے بتایا کہ شکایت کنندہ نظام کا الزام ہے کہ ملزم اجیت سنگھ نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا، مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا ، اور کافی عرصے سے اسے ہراساں کر رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔
اس لیے آخری رسومات خفیہ طریقے سے کی گئی۔ اجیت سنگھ اس وقت حراست میں ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ لڑکی بیمار تھی اور بیماری سے ہی اس کی موت ہوگئی۔ موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کرایا جا رہا ہے۔ رپورٹ آنے پر مزید کارروائی کی جائے گی۔