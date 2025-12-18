منریگا نام بدلنے کا تنازعہ: گیارہ سالوں میں، مودی حکومت نے کانگریس کی حمایت یافتہ تیس سے زیادہ اسکیموں کا نام کیا تبدیل
کانگریس نے منریگا کا نام تبدیل کرنے کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا اور نئے بل کی کاپیاں جلا دیں۔
Published : December 18, 2025 at 11:27 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ (MGNREGA) کا نام بدل کر VB-G Ram-G کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کرنے پر اپوزیشن لیڈر ناراض ہو گئے۔ کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی نے بل کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نام بدلنے کی سیاست میں عوام کی محنت سے کمائی گئی رقم ضائع کر رہی ہے۔
اپوزیشن ارکان اسمبلی نے ایوان کے اندر اور باہر شدید احتجاج کیا۔ کانگریس نے بدھ کو بھی ملک گیر احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے دوران آل انڈیا غیر منظم ورکرز کانگریس کے بینر تلے کانگریس لیڈر ادت راج نے اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے نئے بل کی کاپی جلا دی۔
مہاتما گاندھی کی نظریاتی مخالفت
اس دوران کرناٹک کے وزیر دنیش گنڈو راؤ نے منریگا کا نام تبدیل کرنے پر مرکزی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام بی جے پی اور آر ایس ایس کی مہاتما گاندھی کی نظریاتی مخالفت کو ظاہر کرتا ہے۔
بی جے پی نے پہلے بھی کئی اسکیموں کے نام بدلے ہیں
قابل ذکر ہے کہ مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ کانگریس کے زیر اہتمام واحد اسکیم نہیں ہے جس کا بی جے پی نام بدل رہی ہے۔ 2014 سے، پی ایم مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت نے کانگریس کے زیر اہتمام کئی اسکیموں کے نام بدل دیے ہیں۔
کانگریس کی کن اسکیموں کا نام تبدیل کیا گیا؟
اسکیموں کا نام تبدیل کرنے کا یہ رجحان 2014 میں شروع ہوا جب حکومت نے نرمل بھارت ابھیان (2012) کا نام بدل کر سوچھ بھارت ابھیان (کلین انڈیا مشن) رکھا۔ اس کے بعد، اسی سال، حکومت نے نیشنل مینوفیکچرنگ پالیسی (2011) کا نام بدل کر میک ان انڈیا رکھ دیا۔ اسی طرح یونیورسل امیونائزیشن پروگرام (1985) کا نام بدل کر مشن اندردھنش رکھا گیا، ایل پی جی کے لیے براہ راست فائدہ کی منتقلی (2013) کا نام PAHAL رکھا گیا اور نیشنل رورل لائیولی ہڈ مشن (2005) کا نام بدل کر دین دیال اپادھیائے گرامین کوشلیہ یوجنا رکھا گیا۔
2015 میں کن اسکیموں کا نام تبدیل کیا گیا؟
کانگریس کے دور کی اسکیموں کا نام تبدیل کرنے کا رجحان 2015 میں جاری رہا۔ اس سال، بی جے پی نے بنیادی بچت بینک ڈپازٹ اکاؤنٹ (2005) اسکیم کا نام بدل کر پردھان منتری جن دھن یوجنا رکھ دیا۔ اسی طرح، نیشنل گرل چائلڈ ڈے پروگرام (2008) کا نام بدل کر بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ یوجنا، راجیو گاندھی دیہی الیکٹریفیکیشن اسکیم (2005) کا نام بدل کر دین دیال اپادھیا گرام جیوتی یوجنا، جواہر لعل نہرو نیشنل اربن رینیول مشن (2005) اور AMRUT پراجیکٹ (2005) کا نام تبدیل کر کے قومی صحت 2008 کا نام دیا گیا اور زرخیزی (2008) کا نام تبدیل کر کے سوائل ہیلتھ کارڈ اسکیم رکھا گیا۔
کانگریس لیڈران کے ناموں والی اسکیم کو بدلا گیا
مزید برآں، سواولمبن یوجنا (2010) کا نام اٹل پنشن یوجنا، نیشنل آپٹک فائبر نیٹ ورک (2011) کا نام بدل کر بھارت نیٹ رکھ دیا گیا، نیشنل ای گورننس پلان (2006) کا نام تبدیل کر کے ڈیجیٹل انڈیا، نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام (2010) کا نام بدل کر کرشنا اسکل انڈیا رکھا گیا۔ (2007) کا نام بدل کر پرمپراگٹ کرشی وکاس یوجنا رکھا گیا، تیز آبپاشی کے فوائد پروگرام (2007) کا نام بدل کر پردھان منتری کرشی سنچائی یوجنا اور راجیو آواس یوجنا (2009) کا نام بدل کر پردھان منتری آواس یوجنا (یو) رکھ دیا گیا۔
ڈیولپمینٹ نہیں، صرف نام بدلنے کی پالیسی
اسی طرح جن اوشدھی یوجنا (2008) کا نام بدل کر پردھان منتری جن اوشدھی یوجنا، نیشنل اربن لائیولی ہڈ مشن (2013) کا نام بدل کر دین دیال انتودیا یوجنا (NULM)، عام آدمی بیما یوجنا (2007) کا نام تبدیل کر کے پردھان منتری جن اوشدھی یوجنا رکھ دیا گیا، پردھان منتری کا پردھان منتری کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ (2005) کا نام تبدیل کر کے HRIDAY رکھا گیا، نیشنل میری ٹائم ڈیولپمنٹ پروگرام (2005) کا نام بدل کر ساگرمالا رکھا گیا اور راشٹریہ کرشی وکاس یوجنا اور دیگر پروگرامز (2007) کا نام بدل کر پرمپراگٹ کرشی وکاس یوجنا رکھا گیا۔
نام بدلنے کا سلسلہ جاری
کانگریس کی طرف سے متعارف کرائی گئی اسکیموں کا رجحان یہیں نہیں رکا۔ 2016 میں، مرکزی حکومت نے اندرا آواس یوجنا (1985) کا نام بدل کر پردھان منتری گرامین آواس یوجنا (پردھان منتری گرامین آواس یوجنا) رکھا۔
اس سال بی پی ایل کنبوں کو مفت ایل پی جی کنکشن (2010) کے بجائے پردھان منتری اجولا یوجنا (PMUY) نے لے لی۔ اسی سال، پردھان منتری اجولا یوجنا (PMUY) نے بی پی ایل خاندانوں کو مفت ایل پی جی کنکشن دینے کی اسکیم کی جگہ لے لی (2010)۔
پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا
اسی طرح ترمیم شدہ قومی زرعی بیمہ اسکیم (2010) کا نام بدل کر پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا (پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا) رکھ دیا گیا، دیہی ہندوستان کے لیے نئی ڈیل (یو پی اے مینڈیٹ) 2004 کا نام گرام ادے سے بدل کر بھارت ادے رکھا گیا۔ کمپرینہینسیو کراپ انشارنس اسکیم 1985 کا نام بدل کر پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا (PMUY) کر دیا گیا۔
وزیراعظم فیلوشپ اسکیم
2017 میں، اندرا گاندھی ماترتوا سہیوگ یوجنا (2010) کا نام بدل کر پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا (PMUY) رکھ دیا گیا۔ 2018 میں، آئی سی ڈی ایس سروسز (1975) کا نام بدل کر پوشن ابھیان (PMP) رکھ دیا گیا اور پرائم منسٹر ریسرچ فیلوشپ اسکیم (PPP ماڈل) 2012 کا نام وزیراعظم فیلوشپ اسکیم رکھ دیا گیا۔