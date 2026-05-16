یہ کیسی بے رحمی! لائن مین نے پہلے کتے کو بھونکنے پر مار ڈالا، پھر لاش کو موٹر سائیکل سے باندھ کر گھسیٹا
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگ مشتعل ہیں اور ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
Published : May 16, 2026 at 11:05 AM IST
جھانسی، اترپردیش: موٹھ تھانہ علاقے کے مہاویرن پورہ محلے میں ایک دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے۔ پوسٹ آفس کے قریب محکمہ& بجلی کے لائن مین نے کتے کو ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ لاٹھی سے آٹھ بار مارنے کے بعد کتے کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد ملزم نے اسے ٹانگ سے گھسیٹ کر دور پھینک دیا۔
یہ واقعہ 13 مئی کو پیش آیا۔ پولیس کے مطابق یہ سارا واقعہ سی سی ٹی وی میں قید ہوگیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگ مشتعل ہیں اور ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
گلی کا کتا بھونکتا اور اسے پریشان کر دیتا
خبر کے مطابق موٹھ کے مہاویرن پورہ محلے کا رہنے والا پشپیندر بجلی محکمہ میں لائن مین ہے۔ محلے کے لوگوں نے بتایا کہ جب بھی وہ گھر واپس آتا یا باہر جاتا تو گلی کا کتا اس پر بھونکتا۔ کتے کا بھونکنا اسے پریشان کر دیتا۔ وہ غصے میں کئی بار اسے مارنے کے لیے بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔
گھر کے قریب کتے نے حملہ کر دیا
اس کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود کتا مسلسل اس کے آنے جانے پر بھونکتا رہا۔ 12 مئی کو لائن مین کام سے گھر واپس آ رہا تھا کہ اس کے گھر کے قریب کتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ جس سے وہ ناراض ہو گیا اور غصے سے بھر گیا۔ اس کے بعد اس نے کتے کی تلاش کی۔
کتے کو تھوڑی دور تک گھسیٹ کر موٹر سائیکل سے باندھا
13 مئی کو، رات 8 بجے کے قریب، لائن مین اپنی موٹر سائیکل پر گھر واپس جا رہا تھا جب اس کی نظر کتے پر پڑی۔ وہ ایک جاننے والے کے گھر سے لاٹھی لایا اور چپکے سے پیچھے سے کتے کے پاس پہنچا۔ اس نے کتے کو چھڑی سے مارنا شروع کر دیا، اسے یکے بعد دیگرے آٹھ بار مارا اور پیٹ پیٹ کر اسے مار ڈالا۔
اس کے بعد اس نے کتے کو تھوڑی دور تک گھسیٹ کر موٹر سائیکل سے باندھا اور ہائی وے کے کنارے پھینک دیا۔ موتھ پولس انسپکٹر اجے شروتی نے بتایا کہ ویڈیو کی بنیاد پر معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں ابھی تک کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔