"2015 کی طرح، پٹاخے ہمارے پاس آئیں گے،" آر جے ڈی نے ایگزٹ پول پر طنز کیا، کہا۔۔ عظیم اتحاد 75 فیصد سیٹیں جیتے گا
RJD لیڈر منوج جھا نے بہار اسمبلی انتخابات کے ایگزٹ پول پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا، گرینڈ الائنس جیت درج کرنے جا رہا ہے۔
Published : November 14, 2025 at 6:56 AM IST
پٹنہ: آر جے ڈی لیڈر منوج کمار جھا نے 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات کے ایگزٹ پول میں این ڈی اے کو برتری دکھانے کے بعد طنز کیا ہے۔ آر جے ڈی ایم پی نے کہا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے 2015 میں بھی پٹاخے پھوڑے تھے لیکن نتائج کے اعلان کے بعد تمام پٹاخے ہمیں بھیجے گئے تھے۔ 14 نومبر کو ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے ساتھ، منوج جھا نے دعویٰ کیا کہ گرینڈ الائنس 75 فیصد سیٹیں جیت لے گا۔
بی جے پی کا جوابی حملہ، آر جے ڈی مایوسی میں: بہار بی جے پی کے صدر دلیپ جیسوال نے منوج کے تبصروں کا جواب دیا۔ پٹنہ ہوائی اڈے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آر جے ڈی مایوسی کا شکار ہے۔ جیسوال نے کہا، "آر جے ڈی مایوس ہے، اور جب لوگ مایوس ہوتے ہیں تو ان کی زبان بدل جاتی ہے۔ بہار کے عوام اور ووٹروں نے این ڈی اے کو مینڈیٹ دیا ہے، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، این ڈی اے بھاری اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ جس طرح کی زبان یہ استعمال کرتے ہیں، عوام اور ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے اس کا جواب دیں گے۔"
#WATCH | पटना, बिहार: राजद नेता मनोज कुमार झा ने #BiharElection2025 एग्जिट पोल में NDA को बढ़त मिलने पर कहा, " ...साल 2015 में भी उन लोगों ने पटाखे फोड़ दिए थे लेकिन नतीजे घोषित होने के बाद सारे पटाखे हमारे यहां भेज दिए गए थे।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2025
14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर उन्होंने कहा,… pic.twitter.com/cqxjHfnuRq
بیلٹ بکس کھلنے دیں، ہم کسی بھی بے ضابطگی پر نظر رکھیں گے: دریں اثنا، کانگریس بہار کے انچارج کرشنا الاورو نے ووٹوں کی گنتی کے سلسلے میں تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، "ہم نے اتنا انتظار کیا ہے، اس لیے ایک بار اور انتظار کریں۔ بیلٹ باکس کھلنے دیں، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔" انہوں نے مزید متنبہ کیا کہ ووٹوں کی گنتی میں بے ضابطگیوں کی صورت میں سب کو تشویش ہونی چاہیے لیکن یہ بھی تشویشناک بات ہے کہ پولنگ کے دن اور اس سے قبل بے ضابطگیوں کی شکایات سامنے آئیں۔ الاوارو نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو حقائق کے ساتھ پیش کیا ہے۔
#WATCH पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने RJD पर कहा," rjd हताशा में है और जब लोग हताशा में होते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है। बिहार की जनता और मतदाता ने nda को जनादेश दिया है और जिस तरह का माहौल है nda भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और जिस तरह की भाषा का ये जो उपयोग करते… pic.twitter.com/qxZV92i0lu— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2025
2015 میں کیا ہوا: 2015 کے بہار اسمبلی انتخابات میں نتیش کمار کی پارٹی جے ڈی یو اور آر جے ڈی نے ایک ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ اگرچہ ایگزٹ پولز نے این ڈی اے کو برتری ظاہر کی تھی، لیکن ووٹوں کی گنتی کے ابتدائی مراحل میں این ڈی اے کو نمایاں برتری دکھائی گئی تھی، جس کی وجہ سے این ڈی اے کے کارکنوں میں خاص طور پر بی جے پی کے کارکنوں میں جوش و خروش پایا جاتا تھا، جنہوں نے پٹاخے بھی پھوڑے تھے۔ تاہم، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ای وی ایم کھولے گئے، گرینڈ الائنس کو برتری حاصل ہونے لگی۔
#WATCH | पटना, बिहार: कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कल होने जा रही #BiharElection2025 की मतगणना पर कहा, " इतने दिन हम रुके हैं तो एक और रुक जाते हैं। डिब्बों को खुलने दीजिए, देखते हैं क्या होता है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2025
उन्होंने आगे कहा, "मतगणना में गड़बड़ी होगी तो सभी को चिंता करने… pic.twitter.com/CiI9skz14s
حتمی نتائج میں، گرینڈ الائنس نے 178 سیٹیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کی، جب کہ این ڈی اے کو صرف 58 سیٹیں حاصل ہوئیں۔ نتیش کمار اس وقت گرینڈ الائنس کے ساتھ تھے اور وزیر اعلیٰ بنے۔