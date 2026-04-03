آگرہ میں اپنے چچا کے قتل کے الزام میں تین حقیقی بھائیوں کو عمر قید کی سزا
عدالت کے مطابق تنازعہ پر کسی کی جان لینا بہت سنگین جرم ہے۔ اس لیے اس معاملے میں سخت سزا ضروری ہے
Published : April 3, 2026 at 2:45 PM IST
آگرہ: اترپردیش کے ضلع آگرہ میں اے ڈی جے آٹھ سنجے کے لال نے چھ سال پرانے قتل کیس میں تین مجرم بھائیوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے علاوہ تینوں پر ایک ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ تینوں مجرموں نے اپنے چچا کو ایک کھیت میں گھیر لیا تھا اور اسے کا گلا استرے سے کاٹ کر قتل کر دیا تھا۔
55 سالہ مکیش، جو ڈوکی تھانے کے دائرہ کار میں واقع گاؤں سورا کے رہائشی ہیں، 4 اکتوبر 2020 کو اس کے بھتیجوں گریش، منیش اور امیت نے قتل کر دیا تھا۔ ملزم نے مکیش کو کھیت میں گھات لگا کر اس وقت گھات لگا لیا جب وہ آرام کر رہا تھا اور اس پر جسمانی تشدد کیا۔ اس کے بعد بھتیجے گریش، منیش اور امیت نے استراے کا استعمال کرتے ہوئے مکیش کا گلا کاٹ دیا۔
ہنگامہ آرائی اور چیخ و پکار سن کر لوگ جائے وقوعہ پر جمع ہونے لگے جس سے ملزمان فرار ہو گئے۔ مکیش کو اس کی بیوی امرتی دیوی اور اس کے بیٹے نیرج کی موجودگی میں قتل کیا گیا۔ ملزمان عرصہ دراز سے متوفی اور اس کے اہل خانہ کو ہراساں اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔
متوفی مکیش کے بیٹے ونیت کمار کی تحریری شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے داؤکی پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش میں چھاپے مارے۔ ملزمان کو بعد ازاں جیل بھیج دیا گیا۔ تفتیش کے بعد پولیس نے ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی جس کے بعد عدالتی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔
اے ڈی جے آٹھ سنجے کے لال نے سماعت کے دوران دونوں فریقوں کے وکلاء کی طرف سے پیش کئے گئے دلائل کو سنا۔ اس کے بعد گواہوں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد پر، تینوں ملزم بھائیوں- گریش، منیش اور امیت کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔
مزید پڑھیں:حیدرآباد: محبت کی شادی کے 50 دن بعد سافٹ ویئر انجینئر کی مبینہ خودکشی، جہیز ہراسانی کا الزام
اپنے حکم میں، اے ڈی جے آٹھ سنجے کے لال نے مشاہدہ کیا کہ معمولی جھگڑے پر انسانی جان لینا بہت سنگین جرم ہے۔ اس لیے اس معاملے میں سخت سزا کا حکم ہے۔ مجرموں نے اپنے ہی چچا کو بے دردی سے قتل کیا۔