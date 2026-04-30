کرناٹک میں وزیراعلیٰ کی تبدیلی کی قیاس آرائیاں، فی الحال کوئی فیصلہ نہیں: ملکارجن کھرگے
Published : April 30, 2026 at 3:01 PM IST
گلبرگہ : ملکارجن کھرگے نے کرناٹک میں وزیراعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق جاری قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فی الحال کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، تاہم مستقبل میں قیادت کے حوالے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کھرگے نے کہا کہ ریاست میں پہلے سے سدارامیا بطور وزیراعلیٰ خدمات انجام دے رہے ہیں، اس لیے اس وقت تبدیلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پارٹی قیادت بشمول سونیا گاندھی اور راہل گاندھی—کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس میں وقت لگے گا، اس لیے “انتظار کریں اور دیکھیں” کی پالیسی اپنائی جائے گی۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کانگریس کے اندر قیادت کی تبدیلی اور کابینہ میں رد و بدل کی قیاس آرائیاں زور پکڑ رہی ہیں، خاص طور پر 2023 کے اسمبلی انتخابات کے بعد مبینہ پاور شیئرنگ فارمولے کے تناظر میں، جس کے تحت نائب وزیراعلیٰ ڈی کے شیوکمار کے حامی انہیں وزیراعلیٰ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
اسی دوران ریاستی وزیر جی پرمیشورا نے بھی اشارہ دیا تھا کہ اگر کھرگے جیسے تجربہ کار رہنما کو وزیراعلیٰ بنایا جائے تو پارٹی اس کا خیرمقدم کرے گی۔ تاہم کھرگے نے اس امکان کو فی الحال مسترد کر دیا۔
کرناٹک میں قیادت کا یہ معاملہ پارٹی کے اندرونی توازن اور مستقبل کی حکمت عملی کے لیے نہایت اہم بن چکا ہے، اور ممکنہ طور پر آئندہ چند ہفتوں میں اس حوالے سے کوئی واضح فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔