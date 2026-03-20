مذہبی آزادی بل چھتیس گڑھ اسمبلی میں منظور، غیر قانونی تبدیلیٔ مذہب پر سخت حملہ، سی ایم نے بتایا تاریخی لمحہ
چھتیس گڑھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں آزادی مذہب بل کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اب، غیر قانونی تبدیلیوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔
Published : March 20, 2026 at 9:54 AM IST
رائے پور، چھتیس گڑھ: چھتیس گڑھ اسمبلی میں آزادیٔ مذہب بل 2026 بحث کے بعد منظور کر لیا گیا۔ حکومت نے چھ ابواب اور 31 دفعات پر مشتمل اس بل کو سماجی ہم آہنگی اور ثقافتی شناخت کے تحفظ کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے نائب وزیر اعلیٰ وجے شرما نے اپوزیشن کے بائیکاٹ کی سخت تنقید کی اور قانون سازی کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی نے اسے ریاست کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔
"واک آؤٹ نہیں، بلکہ کانگریس کا اخراج"
ایوان میں بل پر بحث کے دوران نائب وزیر اعلیٰ وجے شرما نے کانگریس کے بائیکاٹ پر سخت نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ واک آؤٹ نہیں بلکہ اخراج تھا، کیونکہ کانگریس اس مسئلہ پر بات کرنے سے گریز کرتی ہے۔ شرما نے الزام لگایا کہ ووٹ بینک کی سیاست سے چلنے والی کانگریس نے اس طرح کے حساس مسائل پر واضح موقف اختیار کرنے سے گریز کیا ہے اور ہمیشہ بحث سے کنارہ کشی کی ہے۔
"1968 کے قانون میں توسیع، اب مزید سخت دفعات کے ساتھ"
وجے شرما نے کہا کہ کانگریس حکومت نے 1968 میں جو قانون نافذ کیا تھا اسے اب موجودہ حالات کے مطابق بڑھا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ قانون کمزور تھا جس کی وجہ سے غیر قانونی مذہب تبدیل کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ نیا قانون زیادہ واضح اور سخت ہے جس سے ایسی سرگرمیوں پر روک لگ جائے گی۔
"تبدیلی نے طبقاتی جدوجہد کو جنم دیا ہے، نکسل ازم سے بڑا چیلنج"
وزیر داخلہ شرما نے کہا کہ ماؤنواز بھی بستر میں طبقاتی کشمکش پیدا نہیں کر سکتے جیسا کہ مذہبی تبدیلیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے نکسل ازم سے بھی بڑا سماجی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سخت قوانین کی ضرورت ہے۔
بستر میں مذہب کی تبدیلی کے بارے میں کوئی سرکاری معلومات نہیں، حکومت نے سوال اٹھائے
شرما نے کہا کہ 2004 اور 2021 کے درمیان، کانکر، کونڈاگاؤں، نارائن پور اور سکما جیسے اضلاع میں انتظامیہ کو مذہبی تبدیلیوں سے متعلق ایک بھی سرکاری معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ اس کے باوجود زمینی سطح پر مذہب کی تبدیلی کے معاملات سامنے آتے رہے، جس سے شفافیت اور امن و امان پر سوالات اٹھتے رہے۔
"آئین میں آزادی، لیکن امن عامہ سب سے اہم ہے"
ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ آئین مذہب کی آزادی دیتا ہے لیکن امن عامہ سب سے اہم ہے۔ ریاستی حکومت کو امن عامہ کو برقرار رکھنے کے لیے قانون بنانے کا حق حاصل ہے اور یہ بل اس سمت میں ایک ضروری قدم ہے۔
مذہب کی تبدیلی کے لیے زیرو ٹالرینس، سخت کارروائی کی وارننگ
وجے شرما نے کہا کہ لالچ، دباؤ یا دھوکہ دہی کے ذریعے مذہب کی تبدیلی کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قواعد و ضوابط پر عمل کیے بغیر تبادلوں کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا اور ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
یہ ایک تاریخی لمحہ ہے؛ عقیدے اور ثقافت کا تحفظ کیا جائے گا: سی ایم سائی
اس کے بعد وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی نے بل کی منظوری کو ریاست کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون عقیدے، روایت اور ثقافتی شناخت کے تحفظ کے لیے ایک فیصلہ کن قدم ہے اور سماجی توازن اور ہم آہنگی کو تقویت دے گا۔
ایک عرصے سے مذہب کی تبدیلی کے واقعات غربت، ناخواندگی اور جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہو رہے ہیں۔ یہ نیا قانون ایسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کو مؤثر طریقے سے روکے گا:- وشنو دیو سائی، سی ایم، چھتیس گڑھ
نئے قانون میں لازمی معلومات اور تفتیش کا بندوبست
سی ایم سائی نے کہا کہ کسی بھی مذہب کی تبدیلی سے پہلے، اس میں ملوث شخص اور جس شخص کی شروعات کی جا رہی ہے، دونوں کو مجاز افسر کو مطلع کرنا ہوگا۔ درخواست کو عام کیا جائے گا اور ایک ماہ کے اندر اندر تحقیقات کے بعد ہی اجازت دی جائے گی۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی دباؤ یا ترغیب شامل نہیں ہے۔
سخت سزائیں اور قید غیر قانونی سرگرمیوں کو روکیں گی
وزیراعلیٰ نے کہا کہ 1968 کا قانون نسبتاً کمزور تھا لیکن اب نئے قانون میں سخت سزائیں اور قید کی سزائیں دی گئی ہیں۔ اس سے غیر قانونی مذہبی تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا اور سماجی امن برقرار رہے گا۔
قبائلی ثقافت کی حفاظت، جوڈیو کو خراج تحسین پیش کرنا
آنجہانی دلیپ سنگھ جودیو کو یاد کرتے ہوئے، سی ایم سائی نے کہا کہ ان کی تبدیلی مذہب مخالف مہم تحریک کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون قبائلی ثقافت اور روایات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گا۔
نوراتری اور نئے سال پر قانون منظور، ریاست کے لوگوں کو نیک خواہشات
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چیترا نوراتری اور ہندو نئے سال کے مبارک موقع پر اس بل کی منظوری قابل فخر ہے۔ انہوں نے ریاست کے لوگوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور یقین ظاہر کیا کہ یہ قانون چھتیس گڑھ کو مزید ہم آہنگی، پرامن اور ثقافتی طور پر مضبوط بنائے گا۔