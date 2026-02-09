ETV Bharat / state

مالک مکان نے کانسٹیبل کی بیوی کی فحش ویڈیو بنا کر زیادتی کی، پولیس نے کیا گرفتار

واقعہ فتح پور کے باکیور تھانہ میں پیش آیا۔ 23 دسمبر 2025 کو پریاگ راج کے غورپور پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا گیا۔

landlord in uttar pradesh made obscene video of constables wife and raped her Urdu News
زیادتی کا ملزم مکان مالک پولیس کے ہاتھوں گرفتار (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 9, 2026 at 8:12 AM IST

فتح پور، اترپردیش: ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے جس میں بکیوار تھانہ علاقہ میں ایک مکان مالک نے مبینہ طور پر ایک کانسٹیبل کی بیوی کا اس وقت فحش ویڈیو بنایا جب وہ نہا رہی تھی اور اس کی عصمت دری کی۔ ملزم مکان مالک نے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر اس کے زیورات بھی لوٹ لئے۔ متاثرہ کی شکایت کے بعد پولیس نے ملزم مکان مالک کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔

بکیوار تھانے کے انچارج تشار شریواستو کے مطابق، قصبے میں رہنے والی متاثرہ نے 23 دسمبر 2025 کو پریاگ راج کے گھر پور پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کرایا تھا۔ الزام ہے کہ جب اس کا شوہر بکیوار پولیس اسٹیشن میں تعینات تھا، وہ اس کے ساتھ قصبے میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ دریں اثنا، جب اس کا شوہر دور تھا، مالک مکان نے اس کے نہانے کی فلم بنائی۔ ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر اس نے زبردستی اس کی عصمت دری کی اور اس کے زیورات چرا لئے۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس نے اسے جان سے مارنے اور ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر اسے خاموش کر دیا۔ کانسٹیبل کے تبادلے کے بعد متاثرہ نے پریاگ راج میں مقدمہ درج کرایا۔

کیس کے بعد پولیس کی تحقیقات میں الزامات درست ثابت ہوئے۔ اس کے بعد پولیس ٹیم نے ملزم روہت سویتا (23) ولد وجے شنکر سویتا، جو بجوری کا ساکن ہے، جو فی الحال بکیوار قصبہ میں مقیم ہے، نارائن ڈھابہ کے قریب، گزشتہ اتوار کو گرفتار کیا اور اسے عدالت میں پیش کیا، جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا۔ ملزم کے خلاف پہلے ایف آئی آر نمبر 16/25، آئی پی سی کی دفعہ 105 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

