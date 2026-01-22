داماد نے ساس کو قتل کر دیا، گھریلو جھگڑا سلجھانے گئی تھی خاتون
پولیس سپرنٹنڈنٹ محمد مشتاق نے بتایا کہ مقتولہ کی شناخت دیوران گاؤں کے رہنے والے رامسوروپ کی بیوی منی کے طور پر ہوئی ہے۔
Published : January 22, 2026 at 1:50 PM IST
للت پور: اترپردیش کے ضلع للت پور میں بیٹی اور داماد کے درمیان گھریلو جھگڑے کو حل کرنے کے لیے گئی ہوئی ساس کو داماد قتل کرنے کا الزام ہے۔ بیٹی اور داماد کا جھگڑا حل نہ ہونے پر ماں بیٹی کو لے کر گھر واپس جانے لگی۔ الزام ہے کہ مشتعل داماد نے اپنی ساس پر پتھر سے حملہ کردیا جس کے نتیجے میں ان کی موت ہوگئی۔ پولیس فی الحال ملزم کی تلاش میں ہے۔ یہ واقعہ صدر کوتوالی کے آزاد پورہ محلے میں پیش آیا۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ محمد مشتاق نے بتایا کہ متوفی کی شناخت مُنّی (50) بیوی رامسوروپ کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو دیوران گاؤں، بار تھانہ علاقہ، للت پور ضلع کے رہنے والے ہے۔ داماد پر اپنی ساس کے قتل کا الزام ہے۔
پولیس ملزم داماد سوبرن سنگھ راجپوت کی تلاش کر رہی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ پولیس ٹیم جلد ملزم کو گرفتار کر لے گی۔پولیس سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ دیوران گاؤں کی رہنے والی منی، اس کی بیٹی رشمی اور داماد سوبرن سنگھ راجپوت صدر کوتوالی علاقے کے محلہ آزاد پورہ کریم نگر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔بیٹی اور داماد کا کئی روز سے گھریلو جھگڑا چل رہا تھا۔ بیٹی نے تنازعہ حل کرنے کے لیے اپنی ماں مُنّی کو بلایا تھا۔
تنازعہ کو حل کرنے کے لیے کئی دوسرے رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ تاہم بات چیت کے ذریعے معاملہ حل نہیں ہوا۔ بدھ کی شام تقریباً 7 بجے منی اپنی بیٹی رشمی کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں دیوران لے جانے لگی۔
اس دوران ساس اور داماد کے درمیان جھگڑا ہوگیا۔ مشتعل ہو کر داماد نے ساس پر پتھر سے حملہ کر دیا۔ وہ گر گئی، بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ اس کے اہل خانہ اسے فوری طور پر میڈیکل کالج لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔