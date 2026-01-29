پہلے عصمت دری، پھر مذہب تبدیل کرنے کا دباؤ، انصاف کی امید ختم، نوجوان نے اپنی جان لے لی
ایک مخصوص برادری سے تعلق رکھنے والے ملزمین کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے نوجوان کو تکلیف ہوئی، ہندو تنظیموں میں غصہ ہے۔
Published : January 29, 2026 at 1:14 PM IST
لکھیم پور کھیری، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے ضلع لکھیم پور کھیری میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ امن و امان اور پولیس کے لاپرواہی کے باعث ریپ کا شکار ایک خاتون نے اپنی جان لے لی۔ نوجوان کی خودکشی کی خبر پھیلتے ہی خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔
متاثرہ کی ماں کی طرف سے درج کرائی گئی تحریری شکایت میں، اس نے الزام لگایا ہے کہ اس کی 17 سالہ بیٹی 26 جنوری کی رات تقریباً 9:30 بجے شوچ کرنے گئی تھی۔ شبان خان کا بیٹا محفوظ اور اس کا چچا مبین خان گنے کے کھیت کے پاس کھڑے تھے۔ اس کے بعد محفوظ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گنے کے کھیت میں گھسیٹ لیا۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس نے اسے گالی دی، مارا پیٹا اور اس کی عصمت دری کی۔ بیٹی روتی ہوئی گنے کے کھیت سے باہر نکلنے لگی تو پاس کھڑا مبین نے ہنستے ہوئے کہا، "رونا مت، پرسکون ہو جاؤ، میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا، میں تمہیں دوسرے مذہب میں بھی لے آؤں گا، اور تمہارے والدین سے بات کر کے انہیں راضی کروں گا۔" یہ کہہ کر دونوں گھر چلے گئے۔ بیٹی گھر واپس آئی اور اپنا دکھ سنایا۔
لواحقین کا دعویٰ ہے کہ واقعہ کے بعد جب وہ دھراہرا تھانے پہنچے تو پولیس نے ایف آئی آر میں ترمیم کرنے کی کوشش کی۔ بعد ازاں پولیس سپرنٹنڈنٹ کی مداخلت سے مقدمہ درج کیا گیا تاہم ایف آئی آر سے ایک ملزم کا نام نکال دیا گیا۔ الزام ہے کہ احتجاج کرنے پر پولیس نے انہیں دھمکیاں دیں۔ ان حالات سے لڑکی ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور اس نے منگل کی رات اپنی جان لے لی۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور قانونی کارروائی شروع کر دی۔ معاملے کی حساس نوعیت کی وجہ سے احتیاط کے طور پر گاؤں میں اضافی پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔
ادھر لڑکی کی موت کی خبر پھیلتے ہی مختلف ہندو تنظیموں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ وشو ہندو پریشد کے ضلع سرپرست آچاریہ سنجے مشرا پوسٹ مارٹم ہاؤس پہنچے اور پولیس پر لاپرواہی کا الزام لگایا اور معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ذمہ داروں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
دھراہرہ سے بی جے پی کے ایم ایل اے ونود شنکر اوستھی جو پوسٹ مارٹم ہاؤس پہنچے، انہوں نے لواحقین سے ملاقات کی اور انہیں تسلی دی، متاثرہ کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا وعدہ کیا۔ ایم ایل اے نے منصفانہ تحقیقات، متاثرہ خاندان کو تحفظ فراہم کرنے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ لکھیم پور کھیری ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ سنکلپ شرما نے بتایا کہ خاندان کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ کیس کی تمام زاویوں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔